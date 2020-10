2021. aastal on ajateenistusse kutsutavate kutsealuste piirarv 3500, ajateenistuse läbimine võimaldatakse kokku ka 112 naisele.

Üldine aastane ajateenistusse kutsutavate kutsealuste piirarv jääb tuleval aastal samaks ehk hõlmab 3500 kutsealust. Naissoost isikute arv ajateenistujate seas saaks olla 2021. aastal kuni 112.

Kaitseministeeriumi pressiesindaja Karin Kivipõld teatas, et suure tõenäosusega ei tule see arv täis, sest seni on aastas asunud ajateenistusse umbes 40 naist.

Ajateenistusse saavad omal soovil asuda 18-27-aastased vähemalt põhiharidusega Eesti kodanikest naised. Väljaõpe ajateenistuses toimub naistel ja meestel ühtsetel alustel ning erinevusi ei ole. Erinevad vaid üldfüüsilise testi normid.

Ajateenistusse asunud naistel on õigus loobuda ajateenistusest 90 päeva jooksul ajateenistusse asumisest arvates. 90 päeva möödumisel märgitakse teenistust jätkanud naise andmed kaitseväekohustuslaste registris ajateenija andmetena ning varem kaitseväekohustuseta naine loetakse kaitseväekohustuslaseks.

Naisajateenijate välimusele laienevad naistegevväelaste välimusele esitatavad nõuded:

- pikemad kui õlgadeni juukseid tuleb kanda ühe korrektse ja tagasihoidliku kinnitusvahendiga kinniseotult. Soeng peab võimaldama vormimütsi ja teiste peakatete korrektset kandmist;

- küüne pikkus võib olla kuni 5mm üle sõrmeotsa ning küünevärv tagasihoidlik;

- välivormiga on keelatud kanda ehteid, v.a abielusõrmus, samuti on keelatud kanda kulmu-, nina-, keele- ja hambakaunistusi;

- vormiriietust ei tohi kanda ilma ette nähtud eraldusmärkideta ega koos tsiviilriietega.

