Kuigi 2020. aasta pole veel läbi, saab kaitseministeeriumi andmetele tuginedes öelda, et vabatahtlikkuse alusel on tänavu ajateenistusse asunud rekordarv naisi.

Kui eelmistel aastatel on ajateenistusse asunud keskmiselt üle 30 naise aastas, siis sellel aastal on ajateenistusse asunud juba ligi 50 naist.

Kaitseväe Akadeemia 11. õhuväe põhikursuse kadett, Iida Elise Murumets on üks nendest naistest, kes otsustanud elu ja karjääri kaitseväega siduda. Enne Kaitseväe Akadeemiasse õppima asumist läbis Murumets staabi- ja sidepataljonis 11 kuu pikkuse ajateenistuse ning pärast asus pataljonis ka tegevteenistusse.

Murumets ütles ERR-ile, et kaitseväe juures meeldib talle võimaluste rohkus enese arendamiseks ja proovilepanemiseks. Oma ajateenistusele tagasi vaadates ütles Murumets, et naisi ja mehi koheldi võrdselt ning rasket polnud midagi: "Ainult kätekõverdused ja 3,2 km jooksul on siis madalamad nõuded naistel. Kuidas Te ajateenistuses elasite? Poistega ühes toas ikka."

Ka kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna ajateenistuse nõunik Laura Toodu rääkis, et olenemata soost, kehtivad naistele ja meestele samad reeglid ning praktika näitab, et naised kohanevad tingimustega hästi:

"Naistel ongi kogu ajateenistus tegelikult võrdsetel alustel, see üldfüüsiline test võibki ainult tuua seal on naistel ja meestel mingid erinevad normid, aga kõik muu teenistus, sealhulgas väljaõpe, varustus, kõik on võrdselt ja käib samamoodi. Nii nagu ka poiste hulgas on natukene nõrgemaid, on neid ka tüdrukute hulgas, aga see puhtalt tegelikult oleneb indiviidist, kuidas ta hakkama saab, aga üldiselt on küll naised väga hästi hakkama saanud."

Hästi hakkama saamist näitavad ka arvud. Ligi 60 protsenti ajateenistuse läbinud naistest jätkavad tegevteenistuses.

Lisaks on sel aastal rekordarv naisi ajateenistusse juba astunud, kuigi kolmas kutse alustab veel sel kuul.

"Hinnanguliselt praegu oktoobris on tulemas veel kaheksa naist juurde, ehk siis kokku 54 naist tuleb selle aasta peale kokku," ütles Toodu.

Küsimusele, kas ühel päeval võiks ka Eestis ajateenistus naistele kohustuslikuks muutuda, vastas Toodu nii: "Midagi kindlat hetkel ei ole, aga iseenesest Eesti võiks liikuda selles suunas, aga et esimese asjana peaks olema kindlasti ühiskond selleks valmis, et me võiksime üldse sellel teemal rääkima hakata. Aga praegu väga hästi töötab vabatahtlik variant."