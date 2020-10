Katuserahade saajad selguvad novembri teises pooles

Riigieelarves on esialgu puudu loetelu nendest objektidest ja organisatsioonidest, millele otsustavad raha jagada riigikogu fraktsioonid. Kokku on regionaalseteks toetusteks ehk niinimetatud katuserahaks eelarves ette nähtud kuus miljonit eurot, raha saajad selguvad novembri teises pooles.

"Ma muidugi tegin eelmisel aastal ettepaneku ja tegin sel aastal läbirääkimistel ettepaneku koalitsioonile, et ärme tee seda kuut miljonit ja paneme selle raha kuhugi mujale või hoiame kokku aga ega see ei ole mingi saladus, et eriti riigikogu saadikute hulgas on see väga populaarne asi ja tegelikult ka teised koalitsiooni osapooles ei võtnud vedu," rääkis rahandusminister Martin Helme "Aktuaalsele kaamerale".

Riigikogu endine esimees, sotsiaaldemokraat Eiki Nestor rääkis, et riigikogu hakkas katuseraha jagama 1990. aastatel. Kuna valitsused ei soovinud, et parlamendiliikmed hakkaksid eelarvet ümber tegema selleks, et leida raha oma kodukandi koolimajade katuste parandamiseks, antigi fraktsioonidele raha, mida jagada.

Suurema osa katuserahadest saavad tavaliselt jagada koalitsioonifraktsioonid. Fraktsioonid pole veel otsustanud kuidas ja kuhu raha anda.

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk ütleb, et lähenevad kohalikud valimised ei mängi siin kuigi suurt rolli. "Ikkagi püütakse oma valimispiirkondades toetada aktiivseid kogukondi ja vaevalt sellepärast keegi ühe või teise hääle rohkem saab," lisas ta.

Eelmisel aastal otsustas Reformierakond katuseraha jagamises mitte osaleda. Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles Aktuaalsele kaamerale, et fraktsioon arutab nädala alguses, kuidas nüüd käituda, kuid tema nende jagamist ei toeta.

Nestori hinnangul oleks katuseraha jagamine ausam siis, kui riigikogu lepiks kokku põhimõtte, kuidas seda teha.

"Kui need rahad lähevad investeeringuks või lepitakse muu üldine põhimõte, et sealt mitte seda häälte ostmist või omakasu ei oleks. Siis kindlasti see asi on nagu ausam ja ma arvan, et ka avalikkus saaks paremini aru," ütles Nestor.

Rahandusministri sõnul on kuuel miljonil eurol 13 miljardi euro suuruses eelarves väike osa, kuid ta ei usu, et riigikogu oleks nõus sellest loobuma. "Ta on väga tähtis saadikutele, kes saavad oma ringkonnas väga konkreetseid asju raporteerida valijatele Ma ei ole optimistlik, et see kunagi ära kaob," ütles ta.

Riigieelarve esimene lugemine on oktoobri eelviimasel nädalal. Katuseraha lisatakse eelarve teise ja kolmanda lugemise vahel ehk siis selguvad raha saajad novembri teises pooles.