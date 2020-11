Koalitsiooniparteid plaanivad esitada katuseraha ettepanekud ühiselt

Keskerakonna volikogu esimees ja erakonna juhatuse liige Tõnis Mölder ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kolmel koalitsioonierakonnal on plaan esitada katuseraha ehk regionaalsete investeeringute ettepanekud ühiselt.

"Me oleme koalitsiooni sees kokkuleppinud, et me tuleme nende muudatusettepanekutega teise ja kolmanda lugemise vahel välja ühiselt ja ma usun, et eks siis paari päeva jooksul on see asi selge," rääkis ta.

Ka rahanduskomisjoni esimees, Isamaa liige Aivar Kokk ütles, et ettepanekud teeb koalitsioon koos. "Täna minu teadmine on jah, et koalitsioon teeb ühiselt regionaalsete investeeringute ettepanekud," kinnitas ta.

Regionaalseteks investeeringuteks on riigieelarves ette nähtud kuus miljonit eurot.

"Alati on võimalik, et tehakse ettepanekuid mingeid investeeringuid vähendada ja sellega ka regionaalseid investeeringuid suurendada. Aga praegusel hetkel jah, kuus miljonit," ütles Kokk.

Tõnis Mölder ütles, et Keskerakond soovib regionaalsete investeeringute ehk katuserahaga toetada neid valdkondi, mis on saanud kannatada koroonaviiruse leviku tõttu.

"Sellel aastal Keskerakond pöörab just tähelepanu erinevatele organisatsioonidele, kes on saanud COVID-i ajal pihta, sealhulgas ka kohalikud omavalitsused ja kindlasti see regionaalne investeeringute pakett toetab ka neid inimesi," selgitas ta.

Kui suure summaga Keskerakond oma ettepanekutes arvestab, seda Mölder reedel veel ei öelnud, sest arutelud pole veel lõppenud.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liige Raimond Kaljulaid ei osanud samuti öelda summat, mida nad saavad katuserahaks kasutada.

"Ma arvan, et neid inimesi on kõigis erakondades, kes tegelikult ei arva sellest kuigi hästi, aga samas, kui me vaatame, et tänavuse riigieelarve menetluses mitte ühegi opositsiooni ettepanekuga ei oldud arvestatud, siis ega neid võimalusi opositsioonist midagi ära teha palju rohkem pole," kommenteeris ta.

Kaljulaid ütles, et kõige rohkem vajavad toetust haridus, tervishoid ja sotsiaalvaldkond.

Reformierakonna ridadesse kuuluv Maris Lauri ütles, et Reformierakond katuseraha jagamises ei osale, sest nende hinnangul saaks kuue miljoni euro eest teha midagi suuremat selle asemel, et see väikeste summadena üle riigi laiali jagada.

Reformierakond kavatseb teha ettepaneku, et anda katuserahaks mõeldud raha omavalitsuste toetusfondi.

"Siis omavalitsused saaksid ise otsustada, mille jaoks nad kasutavad neid rahasid ja ma arvan, et see oleks ka aus, et omavalitsused saaksid arusaadavate reeglite põhjal seda raha," rääkis Lauri.

Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on esmaspäeva õhtul.