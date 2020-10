Aserbaidžaani välisminister kohtub OSCE vahendajatega

Välisministeeriumi teatel kohtub välisminister Jeyhun Bayramov töövisiidil Genfis OSCE Minski grupi liidritega neljapäeval.

Vahendajate rühma kaaseesistujateks on Prantsusmaa, Venemaa ja USA diplomaadid.

"Visiidi eesmärgiks on kohtuda OSCE Minski rühma vahendajatega ja juhtida teise poole tähelepanu Aserbaidžaani seisukohale Mägi-Karabahhi konflikti lahendamise osas," teatas riigi välisministeeriumi pressiteenistus.

Türgi on Aserbaidžaani tugev liitlane, kuid ei ole mingil viisil seotud Mägi-Karabahhi konfliktiga, kinnitas kolmapäevases intervjuus telekanalile Euronews Aserbaidžaani liider Ilham Alijev.

"See on absoluutselt ebausaldusväärne teave, et Türgi osaleb konfliktis. Türgi on meie tugev liitlane, partner ja vennalik riik. Muidugi väljendavad nende avaldused selgelt nende seisukohti ja me oleme neile selle eest tänulikud. Kuid Türgi ei ole konfliktiga kuidagi seotud," kordas Alijev, kes sama on varemgi mitmel pool rääkinud.

Alijev sõnas varem päeval, et Türgi peaks osalema Karabahhi konflikti poliitilisel lahendamisel, kui sõjategevus läbi saab.

"Mis puudutab mu avaldust Türgi osalemise kohta, siis loomulikult pidasin ma silmas poliitilist lahendamist – protsessi, mis järgneb relvakonfliktile. Praegu ei osale Türgi mingil moel," ütles Alijev Vene telejaamale Pervõi Kanal.

Esmaspäeval ütles Alijev Türgi telekanalile TRT Haber, et lisaks OSCE Minski rühma kaasesimeestele võiksid läbirääkimistega liituda ka teised riigid ja Aserbaidžaan näeb nende hulgas kindlasti Türgit.