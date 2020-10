Eesti aser: Karabahh on ka Aserbaidžaanile eluliselt tähtis

Aserbaidžaanile kuuluv, kuid armeenlaste valduses olev Mägi-Karabahhi piirkond, kus praegu käivad lahingud, on ka aseritele väga oluline ning Bakuu kavatseb selle tagasisaamisel lõpuni minna, kinnitas Eestis elav aserbaidžaanlanna.

"See on ka Aserbaidžaani jaoks elu ja surma küsimus. Aserbaidžaani inimesed ütlevad, et nad lähevad lõpuni, lähtudes loosungist: "Kas Karabahh või surm!"" rääkis Eesti Aserbaidžaani kogukonna esindaja, õpetaja ja tõlk Sänäm Älyieva esmaspäeval Vikerraadio saates "Uudis +".

Älyieva viitas Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijevi hiljutisele intervjuule, kus ta kinnitas, et kui riik saab Mägi-Karabahhi oma kontrolli alla, siis võivad sealsed armeenlased sinna Aserbaidžaani täisväärtuslike kodanikena elama jääda.

"Tänapäeva Bakuus elab 30 000 armeenlast. Kui neil oleks väga paha, siis nad ei jääks ju praegu, sõja ajal, sinna!" rõhutas Älyieva.

Varemed Aserbaidžaani Ganja linnas, mida tabas Mägi-Karabahhi armeenlaste tuli. Autor/allikas: SCANPIX / TASS

President Alijev rõhutas korduvalt, et Aserbaidžaan ei sõdi armeenlaste kui rahvuse, vaid Mägi-Karabahhis tegutsevate isehakanud separatistide ja terroristide vastu. "Me ei sõdi armeenlaste kui rahvusega," kinnitas ka Eestis elav aserbaidžaanlanna.

Älyieva rääkis ka sellest, kui oluline on Mägi-Karabahh Aserbaidžaani kultuurile, kuna sealsest Šuša linnast on päris esimene aseri helilooja ning seal on saanud alguse ka praegu UNESCO mittemateriaalse maailmapärandi nimekirja kantud mighami muusikastiil.

Mägi-Karabahhi viimase khaani tütar on aga luuletaja Xurşidbanu Natəvan, lisas Älyieva.

Mägi-Karabahhis jätkuvad kolmandat nädalat relvakokkupõrked Aserbaidžaani ja Armeenia üksuste vahel. Lahingutes on hukkunud sadu inimesi.