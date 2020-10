Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles, et läks valitsusse ettepanekuga lennupiirangute leevendamiseks. Arutelu järel otsustas valitsus, et täiendavaid reisipiiranguid ei kehtestata ehk sisuliselt jätkatakase vanaviisi.

"See puudutab Euroopa-sisest lennuliikulust. Lennuliiklus on sisuliselt vaba, piiranguga kaks korda Euroopa keskmine näitaja. See sama piirang kehtib ka Euroopa-sisestele tšarterlendudele," ütles minister.

Välisminister Urmas Reinsalu ütles ERR-ile, et inimesed võiks aga kaaluda, kas välisreis on ilmtinguimata vajalik.

"Üldine loogika valitsusel on see, et Euroopa Liidu sees ja n-ö turvalistesse, rohelise nimekirja kolmandatesse riikidesse tšarterreise lubada," täpsustas Reinsalu.

Praegu on Eestist lubatud otselennud Euroopa Liidust välja Uruguaisse, Rwandasse, Tuneesiasse, Lõuna-Koreasse, Austraaliasse, Uus-Meremaale, Kanadasse, Jaapanisse, Gruusiasse, Taisse ning tingimuslikult ka Hiina.

Taavi Aas lisas, et muidu jäävad EL-i välistesse riikidesse piirangud siiski kehtima.

"Tulemas on koolivaheaeg ja meil on halb kogemus kevadest. Kuhu üldse tahetakse tšarteritega puhkama minna, siis need reeglina on Egiptus ja Türgi. Egiptuses tehakse vähe teste ja sealset nakkuskordajat on sisuliselt võimatu öelda. Ja Türgiga on kahtlus, kas testid olnud nii, nagu kirjeldatakse. Eestis võtame aluseks ECDC raportid ja nende info on usaldusväärne," selgitas Aas.

Peaminister Jüri Ratas ütles, et uuris terviseameti uuelt juhilt arvamust koolivaheajal tellimusreiside lubamise kohta Egiptusesse ja Türki.

"Ta vastas, et tervislike nakatumisnäitajate puhul ei pea tema seda õigeks. Seda ütles ka sotsiaalminister," sõnas Ratas.

Valitsus võttis tšarterlendudelt piirangu maha möödunud nädalal, kui peaminister Jüri Ratasel oli vaja lennata Rootsi. Seepeale küsisid reisifirmad käskkirja tühistamise kohta ning said vastuseks, et keeld on tõesti kadunud, misjärel asusid aktiivselt müüma tellimuslende Türki. Seejärel aga kehtestas valitsus taas lennupiirangu, mis tekitas reisifirmades pahameelt.

Lisaks arutas valitsus Reinsalu sõnul Eesti seisukohti Euroopa Komisjoni ettepanekute osas, kuidas EL-i siseselt piiriliikumine hakkab toimuma. Need tulevad aga järgmisel nädalal EL-i üldasjade nõukogus otsustamisele, sõnas Reinsalu.

"Alates esmaspäevast, kui Lätti minnakse, tuleb elektrooniliselt /---/ täita internetis üks küsimustik, mille peale inimesel saadetakse telefoni QR-kood selle kohta. Ja seda võidakse inimestelt kontrollimisel küsida," ütles Reinsalu Läti piiri ületamise uute reeglite kohta.

Samas ütles välisminister, et Eesti huvi on kindlasti Valga-Valka liikumismulli säilitamine.