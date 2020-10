Samlik märkis, et Tallinna lennujaamas on testimine hästi läbi mõeldud ning tõhus. "Kõik on niivõrd hästi kontrollitud ja viimseni läbi mõeldud. Kui Tallinna lennujaamas võetakse teste, siis ühe päeva kohta tuleb üks positiivne. Nakatumist on märksa rohkem riigis sees, kui teda tuuakse reisilt kaasa," lausus Samlik, ja lisas, et Eesti reisikorraldajate reisidega pole toodud riiki ühtegi nakatumist.

Samliku sõnul läheb Eesti reisikorraldajate jaoks olukord paremaks järgmisest nädalast, kui Tallinna lennujaamast avatakse rohkem otseliine.

"Täna saab reisida igale poole, ka Türki ja Egiptusesse, lihtsalt ümberistumisega. Ühendused on olemas, need on küll ebamugavad, aga järgmisel nädalal läheb paremaks," ütles Samlik, kelle sõnul ei tähenda Türki ja Egiptusesse tšarterlendude keelamine reisimise lõppu.

Otsused peaks siiski olema reisiettevõtjatele pikemalt ette teada, märkis Samlik. "Ma ei tea ühtegi tööstusharu, kus sa saad reedel kell 16 teada, millised on sinu järgmise nädala tegevused ja keda sa pead nädalavahetusel tooma kindlasti koju, et mitte jääda karantiini. Infohulka on väga palju ja inimestel on väga keeruline orienteeruda," lausus ta.

Samliku sõnul tuleb võimalikult kiiresti kokku leppida Euroopa Liidu ühised reisimise reeglid. Uued reeglid ei võivad tähendada ebamugavust, kuid nagu näitas 9/11 järgne maailm, harjutakse kõigega.

"Ma arvan, et paari kuu pärast näeme uut olukorda, võib-olla rohkem reegleid reisimisel, aga ikkagi me pääseme liikuma," ütles Samlik.