Reisipiirangud on vesi spaade veskile

Suvi ja sügis on mõnevõrra taastanud spaade täituvust, ent tänavune turismisügis ei ole siiski võrreldav mullusega. Raskem on olukord seni välisturistidele orienteeritud ettevõtetes ja pea olematuks on muutunud reisikorraldusäri. Valitsuses aga teisipäeval sektorit toetavaid otsuseid ei sündinud.

Kui tavaliselt on praeguseks ajaks oktoobrikuise koolivaheaja reisid ja spaapuhkused broneeritud, siis praegu välismaale reisida ei saa ning ka spaades leidub veel mõningaid vabu kohti, ehkki olukord on spaahotellide jaoks pigem rõõmustav.

"Septembrikuu oli täpselt samasugune nagu eelmise aasta septembrikuu. Suuremad peretoad on koolivaheajaks juba välja müüdud," ütleb Rakvere Aqva spaa müügijuht Tiina Andresson. "Kuskil 80 protsenti on välja müüdud, aga kindlasti tuleb borneeringuid veel juurde."

Samas saab lõplikud järeldused vaheaja müügi kohta teha alles oktoobrikuu lõpus.

"Suvepuhkuste ajal oli täituvus täpselt sama, mis eelmisel aastal, aga sügist ei saa praegu üldistada. Ees on november, kus ei ole koolivaheaega. Nädalavahetustel läheb aga maja ikka täis," selgitab Andresson.

Ka Pärnus asuv Viiking spaa rõõmustab, et koolivaheajaks on broneeringuid üksjagu.

"On paremini, kui teistel nädalatel, aga mitte nii hästi, et kõik oleks välja müüdud," tõdeb Viiking spaa tegevdirektor Kairi Lusik. "Üle poole on broneeritud."

Samas ütleb Lusik, et mulluse sügisega nende täituvust võrrelda ei saa. Viiking spaa on ravispaa, mis tähendab, et nende põhiklientuuri moodustasid Soome pensionärid, keda tänavu ei ole.

"Tänasel päeval peame kohalike elanikega oma maja täitma ainult. Need ei ole võrreldavad. Saame hakkama, aga loodame parimat tuleviku osas, kuigi midagi ennustada on keeruline," tõdeb Lusik.

Siseturistid ei pelga ka kõrgeima nakatumisnäitajaga Ida-Virumaale puhkama sõita, ehkki täituvus pole mullusega võrreldav.

"Sel sügisel on hoopis teine lugu. Koolivaheaeg täis ei ole või arvatavasti ei tule ta ka," ütleb Narva-Jõesuu sanatooriumi tegevjuht Karina Küppas.

Nende klientuurist moodustasid Venemaa turistid kuni veerandi. Tuldi ka Lätist-Leedust-Soomest. Ent põhiklient on ikka Eesti elanik olnud. Nüüd ongi ainult Eesti elanikud järel.

Plaanid sõltuvad koroonastatistikast

Viiking spaa on üks paljudest, kes teeb klientuuri meelitamiseks suurte kaubamajade allahindluskampaaniate ajal soodusmüüki. Rakvere spaa ja Narva-Jõesuu sanatoorium seevastu pole allahindlustega kaasa läinud.

Küll aga peavad kõik arvestama tarbijate uue trendiga, kus majutust ja teenuseid juletakse broneerida vaid paar päeva ette, oodates enne ära värsked ööpäevased koroonanumbrid.

"Tundub, et kell 11 oodatakse koroonastatistikat ja selle pealt tehakse otsus – julgeb tulla, ei julge tulla," kirjeldab Viiking spaa tegevjuht Kairi Lusik vaikust, mis sel kellaajal broneerimislauas valitseb.

"Kohaliku borneerimisaken on ikka nii lühikene. Eestis on majutusasutusi nii palju, et kui mõte tekib, küll siis koht ka leidub. Spaasid on samuti väga-väga palju. Võib-olla ei saa küll oma lemmikspaasse, aga kuskile ikka saab. Inimesed ei julge pikki plaane teha," ütleb Lusik.

Narva-Jõesuu sanatooriumi tegevjuht Karina Küppas kinnitab sama: "Praegu on selline trend, et helistatakse täna, et kas me saame homme tulla. See ikkagi sõltub sellest, et mis uudised on - kas on kõik lahti, kas pannakse kinni või mis saab. Inimesed on äraootaval seisukohal ja kui nad näevad kaks-kolm päeva ette, et on okei, siis nad võtavad toru ja helistavad ja tulevad."

Kui varasematel aastatel on kaks kolmandikku Eesti majutusasutuste klientuurist olnud välisklient, siis tänavu on vastupidi - kaks kolmandikku ööbijatest on Eesti elanikud. Kuid pelgalt sisetarbimine ei suuda kogu turismisektorit üleval hoida.

"Üldidselt ikkagi, ka suve mõttes, on olukord trööstitu. Turismisektor on eelmise aastaga võrreldes ligi poole võrra maas ja nüüd, kus me oleme juba oktoobris, võime me öelda juba, et olukord läheb joones allapoole. Kindlasti on reisikorraldajatel väga raske, sellepärast et piirid on ju kinni. Kuidas sa vead inimesi, kui on karantiinikohustused või ei ole, millega vedada? Aga piirkondadest on kõige raskem Tallinnal. Tallinn sõltub välisturistidest kõige enam," ütleb EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik.

Isolatsiooninõudeid veel ei leevendata

Valitsus leevendas möödunud nädalast küll lennupiiranguid, ent eneseisolatsiooninõuded jäeti muutmata. See tähendab, et lennata saab paljudesse sihtkohtadesse, kuid pärast seda peab ikka kaks nädalat karantiinis püsima. Leevendusi ei tule aga niipea, sest valitsus ei soovi hoogustada reisimist koolivaheajal.

"Kuigi need otselennud on olemas, on tervisekaitse andnud ka väga selge soovituse, et lennata ainult siis, kui see on tõesti hädapärane. Puhkusereisid on mõistlik jätta järgmistesse perioodidesse. Vaadates olukorda Euroopas, vaadates olukorda Eestis ja arvestades seda, et koolivaheaeg on reegline selline aeg, kus inimesed tahavad käia kuskil kaugemal, siis sellel aastal tõesti see ei ole mõistlik ja sellise preventatiivse meetmena kindlasti on need piirangud täna asjakohased," leiab majandusminister Taavi Aas.

Spaad ja hotellid aga pelgavad, mis uuel aastal saab - kui jaanuari esimesel nädalal on nad Vene turistidest pungil täis olnud, siis sel aastavahetusel jääb see kõik ära. Raskeks läheb just pärast seda, sest ei teki rasva, mille peal suveni välja vedada.