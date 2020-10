Eesti Turismifirmade liit on pöördunud õiguskantsleri poole ja kaalub pöördumist kohtusse seoses majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumist tulnud otsustega, mis ei võimalda teha otselende kolmandatesse riikidesse. Minister Taavi Aas (KE) ütles, et on otsuseid tehes lähtunud nakkusohust.

Laupäeva hommikul pidi Tallinnast toimuma tšarterlend Türki, kirjutab avalikus kirjas peaministrile Tez Touri tegevjuht Tatjana Arhipova, lisades, et oktoobriks on suurimad reisikorraldajad tellinud Türki üheksa tšarterlendu, mis kõik on välja müüdud. Tez Touri lehel on teade, et reisid on tühistatud 15.oktoobrini. Teisipäevani tegutsesid turismifirmad reise korraldades teadmises, et tšarterlende tohib teha, teisipäeval muutus kõik, kui valitsus leevendas lennupiiranguid vaid Euroopa Liidu riikidesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Turismifirmade Liidu president Tiit Pruuli oli lühikese etteteatamise aja suhtes kriituline. "Kui turismifirmad teevad päris palju kulutusi, ettevalmistusi, müüvad pileteid, lepivad kokku oma partneritega mitmel pool maailmas ja siis nädal hiljem väga kehva kommunikatsiooniga see otsus muudetakse, siis siin on ikka midagi viltu," sõnas Pruuli.

Tiit Pruuli kinnitab, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga võeti korduvalt enne valitsuskabineti teisipäevast otsust ühendust, mispeale saadi kinnitust tšarterreiside lubamise kohta. Majandus- ja taristuminister Taavi Aas põhjendab otsust nakkusohuga.

"Ka eile terviseamet soovitas puhkusereisid ära jätta, edasi lükata. Kui mõtleme tagasi sellele esimesele lainele, siis tollel hetkel tõesti väga palju haigust toodi sisse justnimelt reisidelt," rääkis Aas.

Tez Touri tegevjuht on öelnud, et ükski nende Kreetat või Küprost külastanud turist ei ole viirust Eestisse toonud.

Turmismifirmade liit kaalub kohtusse pöördumist ja palub õiguskantsleri hinnata, kas majandusministri käskkiri vastab põhiseadusele ja teistele seadustele.

"Meie hinnangul on see ebaproportsionaalne meede mingi ohu vastu võitlemiseks. See ei täida absoluutselt oma eesmärki. Kui me tahaksime näiteks Antalyasse lennata, tuhandete inimeste lennud Antalyasse jäid ära selle käskkirja tõttu, siis pruugib meil istuda Frankfurdi lennukile, mis on lubatud. Järgmise 24 tunni jooksul neli lennukit väljub Frankfurdist Antalyasse," lausus Pruuli.

Taavi Aasa sõnul võinuks turismifirmad jälgida, millistesse Euroopa Liidu välistesse riikidesse soovitab reisida Euroopa Liidu Nõukogu.

"Nende jälgimine oleks kindlasti andnud turismifirmadele selge sõnumi, et kolmandate riikidega on meil teatud piirangud," märkis minister.

Tiit Pruuli sõnul ei reguleeri Euroopa Liidu Nõukogu soovituslik nimekiri otsesõnu lende, ja selle põhjal reguleerivad oma lende ainult Läti ja Eesti.