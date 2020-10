Soome terviseamet pakub reisipiirangute lõdvendamist

Soome terviseamet (THL) leiab, et seniseid reisipiiranguid võiks leevendada nii, et riskiriigis vähem kui nädala viibinud reisija teeb piiril ühe koroonaviiruse testi ning teist testi ja karantiini poleks negatiivse tulemuse korral vaja.

YLE käsutuses olevas dokumendis pakub THL nakkuse leviku piirangutesse muutust, mis lihtsustaks viis kuni seitse päeva kestvaid reise.

Reisipiiranguid käsitlevad esmaspäeval Lapimaal kohtumisel Põhja-Soome turismiettevõtjatega majandusminister Mika Lintilä ja väliskaubandusminister Ville Skinnari.

Soome loeb praegu riskiriikideks neid, kus 14 päeva jooksul on nakatunuid enam kui 25 juhtu 100 000 inimese kohta.

Soome enda number oli ECDC andmeil esmaspäeval 28,2.

Soome turismiettevõtjad on sealseid piiranguid teravalt arvustanud, kuna need on sisuliselt peatanud turistide saabumise Soome enne jõuluhooaega.