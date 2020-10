Ühistranspordis koroonaga võitlemiseks ei ole vaja teha midagi keerulist, piisab sellest, kui puhastada hoolikamalt busse, trolle ja tramme ning suurendada väljumisi enim kasutatavatel liinidel.

Praegu ei ole Tallinnas ühistranspordiga tipptunnil tööle, kooli või turule sõites ka kõige parema tahtmise juures võimalik kõrvalseisja või -istujaga soovitatud distantsi hoida. Nii sõidetakse õlg õla kõrval hommikul tööle ja kooli ning õhtul koju tagasi, kahtlustavad näod peas ja hirm hinges kripeldamas. Ja hoidku selle eest, et keegi julgeb köhatada või aevastada.

Tõsiasi on seegi, et igapäevaselt kasutavad ühistransporti kõige rohkem pensionärid elik peamine riskigrupp, kelle hoidmine ja kaitsmine peab olema esimene eesmärk. Kes pensionäridega vestelnud, see teab, et täiesti kaitstult nad ennast ühistranspordis praegu ei tunne, aga valikut pole. Poes, arsti juures, apteegis jne on vaja käia, kuid pikka maad jala ei jaksa käia ning takso on liiga kulukas, nagu nad ise ütlevad.

Inimesi täis ühistransport, kus naabriga vahet hoida on praktiliselt võimatu, on viljakas pinnas koroonaviiruse levimiseks. Seda kinnitasid juba juunis terviseamet, eksperdid ja valitsust nõustav teadusnõukoda. Et ühistransport on lisaks siseruumidele kõige riskantsem, kinnitas 23. septembril Tallinna ühisel pressikonverentsil terviseameti epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Mida siis teha? Ühistransport ära keelata? Ei ole mõeldav. Inimeste liikumisvõimalusi ei saa halvata ühistranspordi ära keelamisega. Küll aga saab muuta seda reisijatele ohutumaks, maandades viirusesse nakatumise riske. Bussi- ja trollijuhtide kaitsmine ning ühistranspordi kaks korda päevas desinfitseerimine on hea algus, aga pole piisav.

Esiteks tuleb puhastada sõidukeid senisest tihedamini ja hoolikamalt. Teiseks, mõeldes ühistranspordikasutajate ohutusele, tegime Reformierakonna fraktsiooniga Tallinna linnavolikogus ettepaneku kaardistada ühistranspordi kasutamise sagedus liinide lõikes ja ajaliselt ning saadud tulemuste põhjal panna enam kasutatud liinidele sõitma lisa bussid- ja trollid, muutes sellega liinide sõidugraafikuid tihedamaks.

Nii anname reisijatele võimaluse hoida sotsiaalset distantsi, sest inimeste arv sõidukis väheneks ja suureneks sõitjate hajutamine.