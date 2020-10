Uutest koroonapositiivsetest 17 elab rahvastikuregistri järgi Harjumaal, 22 Ida-Virumaal, Läänemaale lisandus üks ja Lääne-Virumaale samuti üks, selgub terviseameti andmetest. Nelja viiruspositiivse inimese puhul rahvastikuregistris elukoht puudus.

Haiglaravil on 45 inimest, mis on kuue võrra enam kui päev varem. Juhitaval hingamisel on kaks patsienti.

Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandund, kokku on Eestis surnud 67 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Eestis on kokku tehtud ligi 228 000 esmase testi, nendest 3760 ehk 1,65 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Haigestumine maakonniti

Ida-Virumaa uutest juhtumitest kaheksa on seotud Jõhvi hooldekeskusega (kuus klienti ja kaks töötajat), viiel juhul saadi viirus koolist. Nelja juhul saadi nakkus pereliikmelt ning kahel juhul töölt. Kahel juhul on haigus toodud Eestisse Venemaalt ja ühel juhul Küproselt.

Lääne-Virumaa nakatunu elab tegelikult Harjumaal ja temaga suhtleb edasi põhja regionaalosakond.

Kokku on ida regiooni tööpiirkonnas üheksa aktiivset kollet: Sillamäe ühe töökoha koldega on seotud 14 ja teise Sillamäe töökoha koldega üheksa inimest. Kohtla-Järve ühe kooli koldega on seotud 12, Kohtla-Järve teise kooli koldega seitse ja Ida-Virumaa pereliikmete ja tuttavate koldega kaheksa haigusjuhtu. Jõhvi kooli koldega on seotud seitse ja Jõhvi hooldekeskuse koldega 16 haigestunut (viis klienti ja kaks töötajat). Sillamäe kooli koldega on seotud 15 ja nii-öelda meelelahutusasutuse koldega on kokku seotud üheksa Kohtla-Järve ja Sillamäe haigusjuhtu.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 1100 inimest, kellest on haigestunud 201.

Harjumaa uutest juhtudest 16 on Tallinnas. Kahel korral saadi viirus töökohal, ühel juhul koolis, ühel juhul pereliikmelt ja ühel juhul raviasutusest. Ühel korral toodi nakkushaigus Eestisse Venemaalt ja ühel juhul Valgevenest. Ülejäänud juhtumite asjaolud on selgitamisel.

Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada viie kollet: haigla koldega on lisaks 25 töötajale haigestunud 15 ravil olnud patsienti ja kaks kohviku töötajat, Läänemere gümnaasiumi koldega seoses on haigestunud 30 õpilast ja kümme õpetajat. Ühe töökoha koldega on seotud 36, teise töökoha koldega kaheksa ning pere- ja tutvuskonna koldega viis haigusjuhtu.

Põhja regionaalosakonna inspektorite jälgimisel on kokku üle 2200 inimese, kellest 375 on haigestunud.

Läänemaa nakatunu sai viiruse pereliikmelt. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on ligi 140 inimest, kellest 31 on haigestunud. Regionaalosakonna jälgimisel on ürituse kolle Läänemaal (kuus nakatunut) ja perekondlik kolle Saaremaal (kuus nakatunut).