Kiik: igapäevaseks kasutuseks võiks eelistada korduvkasutatavat maski

Igapäevaseks kasutamiseks on pigem soovitatav korduvkasutatav mask, kuid tervishoiuasutustes on oluline just ühekordsete ning meditsiiniliste maskide kandmine, ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Keskkonnaministeerium soovitab ühekordsed kasutatud maskid sõlmida eraldi kilekotti ning need siis prügikasti visata. Seda seetõttu, et ei tekiks ohtu nakkuse levikuks, kui järgmine inimene peaks kuidagi prügi ja seeläbi ka maskiga kokku puutuma.

Kui aga näitena peaks iga tööealine inimene kasutama päevas ära ühe ühekordse maski, siis Eestis tähendaks see umbes 600 000 maski, millele lisanduks kilekotid. Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul on soovitus praegu puhtalt tervisekeskne.

''Kui me jäätmete- või ressursitõhususe poole pealt võtaks, siis me kindlasti ei tahaks sellist soovitust teha, aga praegu me oleme võtnud seisukohaks, et prioriteetne on nakkuse vältimine. Ja selle tagamiseks on parim viis, kui ta eraldi kilekotti panna. Me tahaksime soovitada üldse mitmekordseid maske, aga siin on samamoodi küsimuseks nende kasutegur, kuidas neid hooldada ja kuidas inimene saab teada, et see päriselt ka toimib. Keskkonnauuringute keskus on saanud endale nüüd ka labori, kus nad ka neid katsetusi teevad ja on öeldud, et lihtsast tekstiilist mask hoiab küll tolmu kinni, aga peenemaid objekte see kinni ei võta," ütles Heinma ERR-ile.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles ERR-ile, et kuigi tervishoiusüsteemis on oluline kanda vaid ühekordseid kliinilisi maske, siis igapäevaseks kasutuseks soovitab ta korduvkasutatavaid maske. Seda muidugi juhul, kui inimene on ise terve, täpsustas Kiik.

''Juhul, kui inimene võtab maski kasutusele igapäevaselt, käies rahvarohketes kohtades, ühistranspordis, siis tal on nii majanduslikult kui keskkonna mõttes mõistlik minna korduvkasutatavate maskide teed. See eeldab, et inimene soetab kaks-kolm sellist maski, mida ta saab kordamööda kasutada, vahepeal teist pessu pannes. See on mõistlikum variant, kui neid ühekordseid kasutada. Juhul, kui inimene ei kanna nii tihti maske, teeb seda pelgalt näiteks arsti vastuvõtule minnes või üksikjuhtudel, siis on loomulikult lihtsam võtta kasutusele ühekordne mask," sõnas minister.

Heinma sõnul töötab keskkonnaministeerium selle nimel, et kevadel välja töötatud juhendit ümber vaadata, kuid samas pole veel sobivat alternatiivi leitud.

''Kuskil see tasakaalupunkt tuleb leida ja just sel suunal, kus tervise eesmärk on kõige tähtsamalt ikkagi saavutatud. Aga et ei oleks keskkonnaseisundile suurt koormust, et me saame ise väga selgelt aru, kui inimene kasutab päevas kasvõi ühe ühekordse maski ja paneb selle kilekotti, siis on väga suur arv neid maske ja kilekotte. Siin peaks mingisuguse lahenduse leidma," ütles Heinma.

Sotsiaalministri sõnul on valitsuse soovitus avalikes rahvarohketes kohtades maski kanda, kuid praegu pole põhjust neid kohustuslikuks muuta.