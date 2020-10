Tallinn teeb positiivse lisaeelarve

"Täna saame tõdeda, et eelarve isegi kasvab. Samas tuleb aru saada, et see kasvab eelkõige tänu toetustele, aga ka laenule, mida võtame. Vaatamata sellele saame tõdeda, et meie finantsseis on stabiilne," ütles Kõlvart kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Tallinna lisaeelarve maht on 53,4 miljonit eurot ning kogu 2020. täpsustatud eelarve maht 826,3 miljonit eurot.

Lisaeelarvega suurenevad tulud 18 miljoni euro võrra, sellest suurima osa moodustab riigi poolt antav toetus koroonapandeemias hakkamasaamiseks. Lisatulu tuleb ka dividendidelt ja välisrahastusest, märkis Kõlvart.

Vähenenud on üksikisiku tulumaksu laekumine, seda kuue miljoni euro võrra. Kohalikke makse on laekunud vähem 2,35 miljonit eurot.

Kõlvart märkis, et kevadel prognoositi tulumaksu laekumist rohkem, kuid arvestada tuleb, et suurem langus toimub alles järgmisel aastal.

Kulud suurenevad lisaeelarvega 8,7 miljoni euro võrra, suure osa sellest moodustab võitlus koroonaviiruse levikuga. Kõlvarti sõnul on eelarves endiselt alles reserv, mida kasutatakse vajadusel. "Kas jutt on täiendavatest toetusmeetmetest või isikukaitsevahendite soetamisest," lisas Kõlvart.

Investeeringud kasvavad lisaeelarvega 7,1 miljoni euro võrra. Tallinn on juba varem välja valinud 155 objekti, kuhu soovitakse investeerida.

Tallinn võtab tänavu ka laenu, kinnitas Kõlvart. Välja võetakse 35 miljoni euro suurune laen, mis oli planeeritud eelmise aasta linnaeelarvesse, kuid jäi välja võtmata. Raha kasutatakse planeeritud investeeringute elluviimiseks.

Kõlvarti sõnul jääb vaatamata laenu võtmisele Tallinna laenukoormus aasta lõpuks endisel 23 protsendi peale. Eriolukorra ajal muudetud seadusega või Eestis omavalitsuse laenukoormus olla 80 protsenti eelarvest.

Lisaeelarve peab hekas kiitma Tallinna linnavolikogu.

Kiirabi kulude jaoks 2,5 miljonit eurot

Haridusvaldkonnas on eriolukorra ja kohatasu soodustuste tõttu lasteaedadele lisaeelarvega ette nähtud 400 000 eurot. Eralasteaedadele ette nähtud toetus kasvab 213 943 euro võrra seoses eralasteaedades käivate laste arvu kasvuga ning 80 897 euro võrra eralasteaedades käivate laste vanematele lasteaia kohatasu hüvitamisega eriolukorra ajal.

Sotsiaalhoolekande valdkonnas nähakse lapsehoiuteenuse hüvitise maksmiseks aasta lõpuni täiendavalt ette 332 846 eurot.

Tallinna Kiirabi tegevuskulud kasvavad lisaeelarvega 2,5 miljoni euro võrra seoses osutatava teenuse mahu täpsustumisega ja eriolukorrast tulenevate lisakuludega, teatas linnavalitsus.

Kultuurivaldkonnas nähakse muuhulgas ette Tallinna Linnateatri lisanduvate kulude kattes ette 60 300 eurot seoses uue tootmis- ja laohoone valmimisega Suur-Sõjamäel ja teatri tegevuse alustamiseks Salme kultuurikeskuses.

Tallinna Lastekodu imikute ja erivajadustega laste maja täiendavateks renoveerimistöödeks nähakse tänavu ette 452 000 eurot. Tallinna Kiirabi investeeringu kulutused suurenevad 169 366 euro võrra, millest kaetakse uute kiirabiautode ja nendesse meditsiiniseadmete soetus ning olemasolevate rendilepingute lõppemisel seni rendil olnud kolme kiirabiauto välja ostmine.