Ratas ei poolda uuesti piirangute kehtestamist

Tartu Ülikooli eestvedamisel toimunud koroonaviiruse seireuuring näitas, et koroonaviirus levib Eestis ka haiguskolletest väljaspool ning enamasti varjatult ehk märgatavate haigustunnusteta. Ratase sõnul pole praegu olukord siiski selline, et peaks sulgemiste ja piirangute karmistamise peale mõtlema.

"Kõige olulisem (näitaja) on see, kas meditsiinisüsteem peab vastu. Kõige olulisem on see, et me suudame inimesi, kes nakatuvad COVID-19-sse, hospitaliseerida. /.../ Tuleb tunnustada arste, haiglaid, täna on meditsiinisüsteem vastu pidanud. Aga me peame ka ise panustama, et võtame tõsiselt enesekontrolli, täidame kõik usaldusmeetmeid. See annab võimaluse, et suuri sulgemisi ei tule," ütles Ratas.

Ratas märkis, et senised sulgemised on olnud lokaalsed ja suurematest piirangutest on suudetud hoiduda. Et nii jääks, peab igaüks reeglitest kinni pidama.

"Kui me reeglitest kinni peame, siis me näeme, et me saame toimida koos viirusega. Meie eesmärk on näidata, et me saame elada koos viirusega. Me näitame, et me oleme sellest viirustest targemad, ma ütleks isegi, et kavalamad, me oskame siin ühiskonnas toimetada selle viirusega koos. Sest muidu tulevad sulgemised, kui näitajad lähevad üles, ja see on väga ränk löök majandusele," rääkis Ratas.

Ratas tõi kevadistest sulgemistest kaks õpetlikku näidet: koolid ja plaaniline ravi haiglates.

"Võtame kevadise koolide sulgemise ja distantsõppe. Tuleb ikkagi teha kõik, et koolid on avatud, toimub kontaktõpe, see elu peab toimima võimalikult normaalselt. Ja selle eest mina soovin seista. /.../ Aga et meil paralleelselt töötab ka plaaniline ravi. See on õppetund kevadest, et plaanilist ravi minu arvates sulgeda ei tohi, plaanilist ravi tuleb hoida lahti nii kaua, kui võimalik. Ma loodan, et see jääbki nii. Täna näeme seda, et arstkond, haiglad töötavad väga suure koormusega, et seda defitsiiti, mis tekkis plaanilise ravi sulgemisega kevadel, tagasi teha," rääkis Ratas.

Koolivaheajal võiks jääda Eestisse

Ratas toetab enda sõnul maskide kandmist ühistranspordis ja rahvarohketes ruumides, kus pole võimalik teistega kahemeetrist distantsi hoida. Samuti soovitas ta algaval koolivaheajal vältida välismaale sõitmist.

"Välisreisid tuleks lükata tulevikku ja tuleks aidata Eesti majandust – Eesti erinevad hotellid, restoranid, spaad, maapiirkondades turismitalud – see on hetk, kus peame Eesti majandust toetama. See puudutab ka Tallinna vanalinna toitlustusasutusi. Minu arvates on meie roll täna toetada ka neid," ütles Ratas.

Ratas märkis, et on kuulunud noori rääkimas, et koroonaviirus on naljaasi, sest noored põevad seda kergelt. "Ei ole naljaasi. Noor inimene võib tõesti viirust põdeda üsna kergelt, aga ta viib selle oma isale-emale," nentis ta.

Reeglitest kinnipidamise kohta märkis Ratas, et igaüks, kaasaarvatud ettevõtjad, peavad selle eest ise vastutama ning et ta "ei toeta politseiriigi põhimõtet, et kõiki tuleb trahvida".

"Reeglid, mida me teeme – alati võib nendest minna mööda, leida tagauksi. Kui on öeldud, et alkoholimüük on keelatud ööklubides, baaride, klubides peale keskööd, siis see nii on. Selle mõte on see, et viirus ei leviks ja sellest tuleb minu arvates kinni pidada, reeglitest tuleb kinni pidada," lausus Ratas.