Sel nädalal avaldasid Tartu Ülikooli teadlased üle-Eestilise seireuuringu viimase etapi tulemused, milles selgus, et Eestis on teataval määral ka koroonaviiruse varjatud levikut. Tartu Ülikool peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor dr Ruth Kalda leiab, et levik pole küll suur, kuid rahvarohketes siseruumides oleks mõistlik kanda maski.

Kalda selgitas Vikerraadio saates "Uudis +", et välistingimustes maski kogu aeg kandma ei peaks, samas on see soovituslik siseruumides, kus on palju inimesi ja kus ei saa distantsi hoida.

Kalda sõnul on praegune 14-päevane karantiinikohustus haigetele inimestele õigustatud ning kui sümptomid kestavad kauem, peaksid inimesed isolatsioonis ka kauem viibima.

"Kui olla lähikontaktne ja viibida karantiinis ning sümptomeid ei teki, siis oleks mõeldav, et see oleks kümme päeva, aga see peab olema kindlustatud negatiivsete testidega," selgitas Kalda ja lisas, et sama reegel võiks kehtida ka välisriigist tulnute puhul.

Uuringu andmed on Kalda sõnul vajalikud, et saaks juhuvalimi abil tulemusi terve Eesti rahvastiku peale tõlgendada.

"Levimuse uuringud on tegelikult olulised uuringud nakkuse epideemia ohjamiseks ja teiseks ka tegeliku olukorra väljaselgitamiseks," ütles professor.

Viimastest andmetest selgus, et testiti 2500 inimest, kellest viis andis positiivse proovi, kuid nakkusallikat inimesed ise ei teadnud ega pidanud end koroonasse nakatunuks.

"Kui me leiame näiteks viis nakatunut, siis me teame täpselt seda, millises piirkonnas nakatunu on, keda ta esindab. /---/ Siis me saame anda talle hinnangu, mitut inimest ta täpselt esindab," ütles Kalda ja selgitas, et juhuvalimi põhjal tähendab viis nakatunut 0,2 protsenti Eesti rahvastikust.