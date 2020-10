EasyJet lõpetab aasta ligi 900 miljoni eurose kahjumiga

Briti odavlennufirma EasyJet hindab, et käesolev aasta lõpeb ettevõttele ligi 900 miljoni eurose kahjumiga. EasyJet on tegutsenud 25 aastat ja pole seni ühtegi aastat kahjumiga lõpetanud.

EasyJeti teatel moodustavad praegused reisijatemahud umbes veerandi aastatagusest. EasyJet on kulusid kärpinud, kuid Briti meedia teatel on lennufirma juba vihjanud, et vajab valitsuselt rohkem rahalist toetust. EasyJet on juba saanud riigilt umbes 650 miljonit eurot laenu.

Lennufirmad tahavad vabaneda kasutult seisvatest lennukitest

Raskustes lennufirmad kaaluvad, mida teha lennukitega, mis on koroonakriisis üle jäänud.

Malaisia odavlennufirma AirAsia plaanib lõpetada 22 lennuki kasutusrendilepingu ja need tagastada. Samuti peab AirAsia Airbusiga läbirääkimisi enne koroonakriisi tehtud tellimuste tühistamiseks. Kokku on ettevõttel praegu 245 lennukit.

"Ma ei näe võimalust, et me võiksime lähemate aastate jooksul lennukeid osta. Ja isegi kui me soovime millalgi lennukeid osta, siis me vaatame odavaid kasutatud lennukeid," ütles Airasia juht Tony Fernandes.