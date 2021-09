Ryanairi juhi intervjuu ärritas EasyJeti juhti

Ryanairi tegevjuhi Michael O'Leary hinnangul võiksid Wizz Air ja easyJet ühineda või need tuleks üle võtta, sest lennundussektor on pandeemia järel konsolideerumiseks küps. EasyJeti juhi Johan Lundgreni sõnul peaks aga Ryanairi boss tegelema oma lennufirma juhtimisega.

EasyJet avalikustas eelmise nädala neljapäeval, et lükkas tagasi ülevõtmisettepaneku ühelt lennufirmalt. Allika kinnitusel oli ettepaneku tegija teine odavlennufirma Wizz Air.

Ryanairi juht kommenteeris seda Financial Timesis. "Nii easyJet kui ka Wizz tuleks kas üle võtta või nad peaksid ühinema," ütles O'Leary.

Ta pakkus, et suuremad lennufirmad nagu British Airwaysi omanik IAG, Lufthansa või Air France võivad lõpuks püüda osta konkureerivaid lennufirmasid, olgu nendeks odavlennufirmad või väiksemad lennufirmad.

"Konsolideerumine peab juhtuma ja see juhtubki. See on vältimatu, eriti tulles välja COVID-ist," lisas ta.

O'Leary usub, et lennufirmad peavad ellujäämiseks olema tohutu mastaabiga ning killustunud Euroopa turg pole pikas perspektiivis jätkusuutlik.

Paljud Euroopa valitsused on koroonapandeemia mõjude leevendamiseks suunanud oma riiklikesse lennufirmadesse raha, et need ellu jääksid.

EasyJeti tegevjuht Johan Lundgren ütles samuti, et pandeemia võib viia Euroopas lennufirmade ühinemisteni. "Ma arvan, et kõik nõustuvad, et kui sattuda sellistesse olukordadesse, siis hakkavad konsolideerumised toimuma," ütles ta neljapäeval.

O'Leary hinnangul oleks Wizz Airi ja easyJeti ühinemine loogiline, arvestades, et neil mõlemal on Airbusi lennukid ning tegutsevad suuresti erinevates geograafilistes piirkondades.

Nüüd ütles easyJeti boss, et Ryanairi juht peaks teiste tegevuse kommenteerimise asemel keskenduma oma lennufirma juhtimisele.

"See on ajuvaba," ütles Lundgren Reutersile. "Ma kutsun igaüht, kes juhib lennufirmat, keskenduma nende enda ärile, mitte spekuleerima teiste üle, kus neil pole aimugi, mis tegelikult toimub," lisas ta.