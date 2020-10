Nakkuskolde avastamisega seoses viidi kool üle distantsõppele.

Koroonaviiruse leviku vältimiseks kutsub haridusamet koole üles järgima haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse soovitusi.

"Kutsun kõikide Riia linnakoolide juhte üles hoolikalt vaagima kooli pedagoogide kogunemise vajalikkust, valides alternatiive, korraldades kaugkohtumisi ja muid kaugüritusi," ütles ameti direktor Maris Krastinš.

Haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse riskianalüüsi osakonna direktor Jurijs Perevoscikovs ütles reedel pressikonverentsil, et reedel tuvastati ühes õppeasutuses 42 inimese testimisel viirus 20. Õpetajad käisid koos ekskursioonil, misjärel tegid testi.

Haiguste ennetuse ja kontrolli keskuse kontrollib veel ühte kooli, kus nakatunud laps jätkas tundides käimist. COVID-19 levikut on tuvastatud ka huvihariduse ja spordirühmades.

"Need koolid näitavad, et COVID-19 võib töötajate ja laste seas kiiresti levida," ütles Perevoscikovs, lisades, et taud levib järjest ägedamalt.