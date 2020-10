ERR Lätis: sagedastele piiriületajatele tehti koroonaankeedi täitmisel erand

Läti nõuab alates esmaspäevast kõigilt riiki sisenejatelt enda kohta ankeedi täitmist. Reedel tegi valitsus aga möönduse iga päev töö või õppimise pärast piiri ületavate inimeste ning kõigi Valga ja Valka omavalitsuse elanike jaoks - nemad peavad end uues elektroonilises andmebaasis registreerima kord kuus, kõigil teistel on see kohustus iga Lätti tuleku korral.

Lätis jõudis nakatunute ja haiglaravil viibijate arv uue rekordini, mis ületab ka kevadist taset. Viimase ööpäevaga tuvastati 137 uut koroonaviirusesse nakatunut, 47 inimest on haiglas. Analüüsiti 4500 testi, kuid proovide andmise järjekord on Riias ja mujalgi kasvanud ligi nädalani, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Läti haigestumise näit 100 000 elaniku kohta on nüüd 40,4 ja lõunanaabrid ei nõua alates laupäevast isolatsiooni jäämist nendest riikidest, kus see tase on madalam.

Enam kui 80 protsendi juhtude puhul on nakatumisallikas teada ning erinevalt kevadest kehtestavad Läti valitsus ja kohalikud omavalitsused karmimaid piiranguid otse nakatumiskoldeis.

Lätti sisenejad peavad alates esmaspäevast täitma ankeedi uues elektroonilises andmebaasis COVIDpass.lv, mis annab QR-koodi. Lisaks läti keelele saab ankeeti täita ka inglise ja vene keeles.

Reede õhtul otsustas Läti valitsus teha ankeedi täitmisel erandeid sagedastele piiriületajaile.

"See tähendab, et Valka ja Valga elanikud peavad seda ankeeti täitma kord kuus. Sama kehtib teiste piiriala elanike kohta, kes ületavad piiri tööle või kooli minekuks või arstiabi saamiseks. Kõik teised peavad ankeedi täitma igal Lätti sisenemisel 48 tunni jooksul enne iga piiriületust," selgitas Läti siseministeeriumi infokeskuse vanemanalüütik Janis Dreimanis.

"Olen ka huvitunud, kas nüüd tekib olukord, kus otse piiril hakkavad olema politseinikud, piirivalvurid või teiste institutsioonide esindajad, kes kontrollivad ankeetide täitmist kohapeal. Olen saanud eitava vastuse. See rõõmustab meid. Nii jääb inimestele aega uue süsteemiga kohaneda. Kuid sisemaal hakatakse sõitjaid kontrollima," rääkis Valka omavalitsuse juht Vents Armands Krauklis..

"Ma loodan, et mitte ainult Valkas-Valgas, vaid kogu Läti-Eesti piirialal elavail inimestel ei teki nüüd probleeme neil, kel on piiriületuseks tungiv vajadus," lisas ta.

Peamine probleem on see, et inimesed ei pea piiranguist kinni - näiteks kahemeetrise vahe hoidmine on visa harjumuseks kujunema, leiab Läti peainfektsionist Uga Dumpis.

Kond: äkiline puhang on tekitanud segaduse

Lätist uudiseid kajastava ERR-i ajakirjaniku Ragnar Kondi sõnul ei ole Läti valitsusel praegu head plaani, kuidas viirust ohjata.

"Valitsuses pole üksmeelt, kui rangeks piirangutega minna. Tundub, et peaminister Krišjanis Karinš on jäigema joone esindaja, samas osa ministreid seda lähenemist ei toeta," rääkis ajakirjanik.

"Head plaani ei ole. Pigem on äkiline puhang tekitanud segaduse, kuidas edasi minna," ütles ta.

Kondi sõnul vaidles valitsus reedel kaua ning õhtuks on teada, et eeloleval nädalavahetusel on ära keelatud Riia maraton. Lisaks vähendatakse lubatud inimeste arvu sise- ja väliüritustel - vastavalt 500 ja 1000 inimeseni.

Samuti tuleb näiteks kontsertidel ja teatrietendustel registreerida kõik kohalolijad, et hiljem oleks vajadusel võimalik lähikontaktseid tuvastada.

Karmimad piirangud on neis kohtades, kus on nakatumine suurem.