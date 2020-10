Metsanduse arengukava jaoks pole neljal hankel suudetud keskkonnamõjude hindajat leida

Praegu viimast aastat kehtiva arengukava asemele hakati järgmiseks kümneks aastaks uut koostama kaks aastat tagasi. Sellega seoses tehti keskkonnamõjude hindamiseks neli riigihanget, kuid hindajat ei leitud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nüüd kuulutatakse välja viies hange, mis tuleb rahvusvaheline.

"See, et me otsime nüüd rahvusvahelise hanke korras keskkonnamõjude hindamist, on tingitud sellest, et meil ei ole õnnestunud seda neli korda Eestis leida," ütles keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE).

Kokk lisas, et osalemisest on keeldutud viisaka põhjendusega, et hindajatel on palju muud tööd, kuid on arusaadav, et osalejaid peletab teema tundlikkus ja hirm sattuda rünnakute alla.

"Eks need, kes on ühel või teisel kujul metsanduse toetuseks sõna võtnud, on sattunud ka sotsiaalmeedias teinekord täiesti põhjendamatult meeletu turmtule alla kuni sinnamaani välja, et soovitakse harvesterid põlema panna, ja spämmitakse erinevaid metsasektori inimesi kuni ülikooli teadlasteni välja. See olukord on ikka tegelikult käest ära läinud," rääkis Kokk.

Ekspertidest koosnev metsandusnõukogu otsustab oktoobri lõpus, kas valitsusele tehakse ettepanek pikendada praegu kehtivat metsanduse arengukava või mitte ning jätkata üldse arengukavata. Samal ajal töötatakse edasi uue arengukavaga.

Tartu ülikooli säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald ütles, et tema ootused uuele metsanduse arengukavale kui ühiskondlikule kokkuleppele olid väga suured, sest praegune ei järgi tema hinnangul säästva metsanduse põhimõtteid.

"See praegune metsanduse arengukava, mis on tehtud, ei aita kaasa keskkonnahoidlikule metsa majandamisele. See asi vajab muutust ja metsanduse arengukava on kindlasti see koht, kus seda võiks teha," ütles Rosenvald.

EKRE-sse kuuluva keskkonnaministriga koos esines metsanduse teemalisel pressikonverentsil slaidiprogrammiga ka EKRE juht ja rahandusminister Martin Helme, kes ei teinud saladust, et tuli teise ministeeriumisse esinema soovist oma ministrit toetada.

"Ma tahan väga selgelt öelda, et Rene Kokk on tubli ja hea minister," sõnas ta.