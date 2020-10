Lukašenko lisatakse nimekirja, kus praegu on juba 40 tema režiimi liiget nende rolli eest tõenäoliselt võltsitud 9. augusti presidendivalimistel, mis ta võimule tagasi tõid.

"Oluline tulemus! EL-i välisministrid saavutasid poliitilise kokkuleppe Aleksandr Lukašenkale sanktsioonide kehtestamises," teatas Eesti välisminister Urmas Reinsalu. "Samuti saavutati kokkulepe, et Venemaa ametisikutele kehtestatakse sanktsioonid Aleksei Navalnõi mürgitamise eest! See on positiivne tulemus. Euroopa Liidus suutsime kokkuleppele jõuda ning Eesti toetas aktiivselt mõlemat otsust!"