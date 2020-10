Valgevene opositsiooni üks liidreid Svajtlana Tsihhanovskaja nõudis oktoobri keskel esitatud ultimaatumis presidendivalimiste võltsimise järel uuesti võimule jäänud Aleksandr Lukašenkolt 25. oktoobriks teadet võimult lahkumisest, miilitsavägivalla lõpetamist ja poliitvangide vabastamist. Valgevene võimud nõudmisi ei täitnud, misjärel pidid esmaspäeval algama opositsiooni lubatud üleriiklikud streigid ja meeleavaldused.

Valgevene meedia teatel on küll paljudes riiklikes suurtehastes väiksemaid tööseisakuid, aga riigi peaministri pressiesindaja kinnitusel jätkavad tehased siiski tööd. Meedia teatel peeti hommikul streigikoosolekuid Grodno väetistetehases, Minski traktoritehases ja ratasveokite tehases, Minski elektrotehnikatehases - kokku rohkem kui sajas ettevõttes.

Samuti teatasid mitmed eraettevõtted töö peatamisest esmaspäeval.

Valgevene tööstusminister Pjotr Parhomtšik tunnistas "teatud lainetust" ettevõtetes, kuid kinnitas, et töö jätkub tavapärasel viisil.

Minskis tavapärased meeleavaldused

Tsihhanovskaja kutsus inimesi lisaks streikidele korraldama ka teeblokaade ning sulgema töökohti ning peatama avaliku sektori teenuste kasutamise.

Portaali Vaba Euroopa teatel oli esasmpäeval näha inimesi Minski linnatänavail marssimas ja inimkette moodustamas.

Reutersi teatel olid esmaspäeva hommikul riigi pealinnas Minskis paljud söögikohad ja poed suletud, tudengid keeldusid õppetööst ning tulid koos tavapärase esmaspäevase pensionäride meeleavaldusega tänavatele marssima.

Juba on julgeolekujõud inimesi kinni võtnud, nende täpne arv on teadmata. Pealinnas eile toimunud suurmeeleavaldusel osales üle 100 000 inimese, kelle vastu kasutas miilits pauk-granaate ja kummikuule.

Reutersi hinnangul võivad streigid, kui need tõhusalt käivituvad, tuua uue arengu 9. augusti presidendivalimiste võltsimise järel vallandunud opositsiooni ja võimude vastasseisus. Streigid näitavad, kui tugev on opositsiooni toetuspind riiklikes ettevõtetes. Korra on streigid neis juba toimunud, kuid siis suutsid võimud need oma survega summutada ning palgast ilmajäämise ohus olevad töölised tagasi tööle saada.

Tsihhanovskaja: streik algas aktiivselt

Opositsiooniliider Tsihhanovskaja leidis esmaspäevaseid arenguid kommenteerides, et väljakuulutatud streigid on alanud "väga aktiivselt". "Täna algas rahvuslik streik, algas väga aktiivselt," rääkis Tsihhanovskaja opositsiooni sotsiaalmeediakanalis. Tema sõnul osaleva tööseisakus meedikud, kõrgtehnoloogiate park, tudengid ja eraettevõtted.

"Tegemist on uskumatu solidaarsusega," ütles ta.

Tsihhanosvskaja rääkis ka Valgevene streikijatele avaldatavast solidaarsusest mujal maailmas ning tõi näiteks nende toetuseks kogutud seitse miljonit dollarit. Tsihhanovskaja sõnul on esmaspäevased streigid "alles algus".