Tsihhanovskaja esitas Lukašenkole ultimaatumi

"Möödas on kaks kuud poliitilist kriisi, vägivalda ja seadusetust - meile aitab sellest. 25. oktoobril kuulutame välja üldrahvaliku ultimaatumi. Režiimil on 13 päeva aega, et täita meie kolm nõudmist," teatas Tsihhanovskaja sotsiaalmeediakanalis Telegram.

Opositsioon nõuab, et Lukašenko teataks selleks ajaks oma ametist lahkumisest, et tänavatel lõppeks miilitsavägivald ning et kõik poliitvangid vabastataks.

Kui neid nõudmisi 25. oktoobriks ei täideta, tuleb "kogu maa tänavatele üldrahvalikku ultimaatumit esitama", lubas Tsihhanovskaja. "Ja 26. oktoobril algab kõigi ettevõtete üldstreik, teede blokaad, riiklikud poed lõpetavad töö," teatas opositsioonijuht.

Valgevenes jätkuvad alates 9. augusti presidendivalimistest, kus võimud kuulutasid 80 protsendiga võitjaks Lukašenko, meeleavaldused, mille võimud on seni jõhkralt maha surunud.

Tsihhanovskaja kui ainsa võimude poolt valimistele konkureerima jäetud kandidaadi toetajad moodustasid 18. augustil opositsiooni koordinatsiooninõukogu, mille tegevuse on valitsus seadusevastaseks kuulutanud. Praeguseks on nõukogu seitsmeliikmelise presiidiumi kolm liiget vangistatud ning neli välismaale põgenenud. Ka Tsihhanovskaja ise, kelle abikaasat samuti poliitvangina kinni hoitakse, pidi välismaale põgenema ning asub praegu Vilniuses.