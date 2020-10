Meediaväljaannete tasuliste digitellimuste arv tõusis rekordtasemele

Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Merle Viirmaa-Treifeldt ütles ERR-ile, et viimase aastaga on digitellimuste arv pidevalt kasvanud.

"Number on selgelt, trendina ja üheselt igakuiselt kasvand rohkem kui aasta. Terav kasvunurk tuli koroonaajaga ja nüüd on kenasti jäänud sellele tasemele, erinevalt mõnest teisest Euroopa riigist, kus koroona tõttu jäi müük seisma," sõnas Viirmaa-Treifeldt.

Mida aeg edasi, seda rohkem inimestel Viirmaa-Treifeldti sõnul ka digiväljaannete vastu usaldust ja kogemust nende kasutamisega tekib. Lisaks ütles liidu tegevjuht, et paljud meediaväljaanded on ka 70 protsendi ulatuses oma sisu veebiplatvormidele viinud.

"Ise tahaks mõelda nii, et tellijad jäid alles pärast proovitellimusi, see kasv on n-ö hinnang sisule," sõnas ta.

Tegevjuhi hinnangul võib ka lähikuudel tellimuste numbrites olla näha kasvu.