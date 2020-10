Kredexit uue juhi all suured muudatused ei oota

KredExi uue juhina alustas esmaspäeval tööd Ivo Kuldmäe. Kuldmäe sõnul ei ole uue juhtimise all kavas alustada suurte muutustega, vaid minna asutusega edasi sellisena, nagu see praegu on.

"Minu eesmärk ja ülesanne esmane on arendada Kredexi organisatsiooni, just selles valguses, et Kredex on olnud ja tahab jääda usaldusväärseks partneriks oma koostööpartneritele ning aidata Eesti inimesi, kes soovivad oma eluaset osta või parandada, tegeleda ettevõtlusega, siis nendes kohtades, kus nad seda tahavad teha ja ei ole saanud põhjustel või teistel finantseerimisabi," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale".

Kriitika alla sattunud Porto Franco laenu Kuldmäe täpsemalt ei kommenteeri, kuid märkis, et kõik ettevõtted saavad laenu vastavalt seatud tingimuste täitmisele. "Kui taotleja vastab laenu tingimustele, siis talle ka laenu antakse, see on tavaline tava," märkis ta.

Kuldmäe sõnul pole Kredexil ambitsiooni saada pangaks ega asutuse struktuuri muuta, kuid kõik konstruktiivsed ettepanekud võetakse kaalumisele. "Kredexi eesmärk on ikkagi olla partner ja aidata finantseerimisega just nimelt nendes kohtades, kus finantseerimine põhjusel või teisel praegu ei toimi," lisas ta.

Ta märkis, et käsil on ennustamata lõpuga kriisiperiood ja ning praegu on oluline valmistuda teise laine üle elamiseks.

Kuldmäe on töötanud finantssektoris juhtivatel ja nõuandvatel ametikohtadel, muuseas juhtis pikalt kindlustusfirmat Seesam, tal on ärijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist ning ta on end täiendanud ülikoolides ja programmides Londonis, Šveitsis ja Prantsusmaal.

Kredexi senine juhatuse esimees Lehar Kütt lahkus ametist omal soovil, ta on vihjanud ajakirjanduses, et selle otsuse taga olid erimeelsused valitsusega.