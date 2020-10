Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on valmis saanud määruse eelnõu, mis ütleb otsesõnu, et väljaspool Euroopa Liidu, NATO või OECD riike toodetud tehnoloogiat ei tohi viis suuremat sideettevõtet enam kasutada, kirjutab teisipäevane Eesti Päevaleht (EPL).

Riigi küberturvalisuse juht Raul Rikk ütles usutluses EPL-ile, et peagi hakatakse kehtstama nõudeid, millega riik saaks välistada riigisektoris tehnoloogiad, mida ta ei pea usaldusväärseks - kui neid toodetakse riigis, kus on meist täiesti erinev seadustik ja õigusruum ning meil ei ole nenede ettevõtetele mingit mõju.

Esialgu puudutavad need nõuded elutähtsa teenuse osutajaid, ehk sideettevõtteid, millel on vähemalt 10 000 klienti - seega Teliat, Elisat, Tele2, Levikomi ja STV-d. "Ettevõtted peavad hakkama kooskõlastama oma sidevõrkudes kasutatavat riist- ja tarkvara, kus töödeldakse signaale, ehk mis on aktiivsed nutikad seadmed," selgitas Rikk.

Ta tunnistas, et tegemist on sekkumisega ettevõtlusvabadusse, kuid lisas, et sellised pirangud on olulised riigi julgeoleku jaoks, kuna rii,k kasutab oma kommunikatsiooniks ka eraettevõtete teenuseid.

Rikk rääkis, et tulevikus võidakse hakata piirama riigisektoris töötavate inimeste õigusi kasutada seadmeid ja rakendusi, mida riik ei pea usaldusväärseks. "Plaan on selline, et kui me teame, et teatud tehnoloogia pole usaldusväärne, siis me peame tagama, et me seda, mida me ei usalda, ise oma süsteemides ei kasuta," selgitas Rikk. "Põhimõtteliselt peaks see tulevikus puudutama ka kõiki elutähtsate teenuste osutajaid laiemalt," lisas ta.