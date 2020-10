Levikom soovib kaasata vähemalt kaks miljonit eurot, et kapitaliseerida end 5G sagedusala konkursiks. Läbirääkimised on lõppfaasis kodumaise investoriga.

Kuniks leping allkirjastatud pole, ei taha Levikomi juht Peep Põldsamm investorist ega ajaplaanist midagi täpsemalt rääkida. Viimase aasta jooksul on võimalikke kosilasi käinud nii Eestist kui välismaalt, nii üksnes finants- kui ka strateegilisi investoreid, kes samuti tegevad telekomiäris.

Huvilised aktiveerusid kevadel, kui infotehnoloogiaminister Raul Siem tegi poliitilise otsuse jagada 5G sagedusala neljaks, mitte kolmeks, mis andis otsuse eest pikalt võidelnud Levikomile teoreetilise võimaluse suurte mobiilsidefirmade kõrval samuti ühe sagedusala peale konkureerida.

"Terve palett on olnud viimase 12 kuu jooksul," ütleb Põldsamm, ent ei soovi kommenteerida, kellega sõelale jäänud investori näol tegemist on. "Võib-olla nii palju võin öelda, et kodumaine ettevõte. Praegu on läbirääkimiste ja tehingu lõppfaasi periood, kus pean hoiduma igasugustest kommentaaridest."

Ühe sagedusala jupi alghind on 1,6 miljonit eurot. Muuhulgas ootavad tasumist maksuvõlad ja kapitaliseerimist tahab ka ülejäänud äriplaan, ehkki 5G hõlmab sellest suurema osa. Seetõttu on plaanis kaasata vähemalt kaks miljonit eurot.

Põldsamm lubab, et kommentaare jagab siis juba investor ise, kui leping allkirjastatud saab. Ent milline on ajajoon, ei taha ta täpsemalt öelda anda.

"Kuivõrd tehingut toimunud veel ei ole, ei saa ka öelda, et meil oleks mingid formaalsed äriotsused tehtud 5G konkursi vms osas. Ainult konkursil osalemiseks me kapitali ei tõsta. Aga kui otsustame osaleda, peab protsess enne seda lõpule jõudma," indikeerib ta.

Põldsamm lisab, et juhtmeta internet on siiski nende äriplaani põhiosa.

Levikom on investorit otsinud juba alates 2016. aastast. Esmalt tegi ettevõte investeeringud oma võrku, et valmistuda suuremalt turule minema, mis viis nad kahjumisse. 2017 alustas ettevõte 5G loa taotlemist. Ent just siis, ettevõtte jaoks halvimal ajal, tuli 2018. aastal teade, et Levikomilt tahetakse sagedusala üldse ära võtta. See võttis võimaluse leida ka investor.

"Kui on oht, et sagedusluba ära võetakse, ei ole kellelgi võimalik kapitali kaasata. Kõik vaidlused olid ikkagi sellest põhjustatud, et meil võetakse väga oluline luba ära, mille kasutamist plaanisime jätkata," viitab Põldsamm järgnenud kohtusaagale.

Kevadel tehtud poliitiline otsus 5G sagedusala neljaks tükeldamise kohta ei ole küll veel määrusena ministri allkirja alla saanud, ent Põldsamm usub, et seda enam sisuliselt ei muudeta.

"See pole küll veel garanteeritud asi, aga oleme saanud poliitilise otsusega siiski kindluse, et investoritega läbirääkimised käima saada," ütleb Põldsamm.