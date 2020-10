Koroonakriisist tulenevate reisipiirangute tõttu ära jäänud kruiisikülastuste positiivseks küljeks on see, et Tallinna Sadama Vanasadamasse rajatav kruiisiterminali ehitus edeneb hoogsalt. Terminal valmib 2021. aasta maikuu alguses, algselt oli terminali valmimine planeeritud tuleva aasta juulikuusse.