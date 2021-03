Kruiisilaevad tulevad suvel Tallinna, usutakse Tallinna Sadamas

Vaatamata oodatust rängemale koroonapandeemia teisele lainele on kruiisifirmad tänavu märksa optimistlikumad ning lootus on, et eelkõige suve teises pooles jõuavad kruiisilaevad turistidega ka Tallinna, öeldi ERR-ile Tallinna Sadamast.

Üksikud kruiisifirmad on Tallinna Sadamaga juba ühendust võtnud ja praegu räägitakse läbi täpsemaid tingimusi ning ohutusmeetmeid, ütles Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

"Lootuses, et sel suvel siiski Läänemere kruiisid meieni jõuavad. Realistlikumaks peame suve teist poolt," lisas ta.

Kas ja millal laevad koos turistidega Läänemere piirkonda ja Tallinna jõuavad, sõltub riikide nakatumisnäitajatest ja otsustest, kas kruiisilaevad võivad nende riigis peatuda ja mis tingimustel reisijad maale tulla, lausus Arro.

Arro sõnul teeb Tallinna Sadam praegu kruiisihooajaks ettevalmistusi, lisaks valmib juuli alguseks Vanasadamas kruiisiterminal. "Ühtlasi peame läbirääkimisi ametkondadega ohutusmeetmetest kruiisilaevade ja -reisijate vastuvõtmisel. Turismiorganisatsioonidega teeme ettevalmistusi turvalise sihtkoha maine saavutamiseks ning vastutustundlike teenusepakkujate väljaselgitamiseks," lausus Arro.

Kruiisireisid ja -turistid on ka pealinna ja ettevõtjate jaoks tähtsad hooajakülalised. Tavapäraselt peatuvad kruiisilaevad Tallinnas ühel hooajal üle 300 korra ning reisijaid on üle 600 000. Näiteks 2019. aastal oli Tallinnas 338 kruiisilaevakülastust ning pealinnaga käis tutvumas 656 087 kruiisireisijat.

Erinevatel andmetel jätab üks kruiisiturist Tallinna 60 kuni 80 eurot. Sellele lisanduvad kruiisifirmade poolt makstud tasud sadamale, transpordiametile, Eesti Lootsile, laevaagentuuridele, turismifirmadele, vaatamisväärsustele, muuseumitele, giididele, bussijuhtidele, varustajatele, lennujaamale, hotellidele ja nii edasi, märkis Arro.

Kruiisireisid, pandeemiaaja ohutuim turismitoode?

Arro märkis, et kruiisifirmad on tänavu tunduvalt optimistlikumad kui mullu, sest kruiisilaevadega reisimist hinnatakse praeguses olukorras kõige ohutumaks turismiliigiks.

"Uue kontseptsiooni kohaselt testitakse kõik reisijad ja meeskonnaliikmed, haigussümptomeid monitooritakse ja kehatemperatuuri mõõdetakse igapäevaselt, et kindlaks teha võimalikud haiguse kandjad. Paljudel laevadel on oma testimiskeskused ja lihtsamad laborid või tehakse koostööd ka sihtkohtade meditsiiniasutustega," rääkis Arro.

Plaani kuulub ka haigussümptomitega reisijate ja kontaktsete isoleerimine eraldi kajutitesse. Kruiisilaevad võtavad peale vähem reisijaid ja osa kajuteid eraldatakse isolatsiooni tarbeks. Lisaks tagatakse Arro sõnul laevadel hajutatus ning spetsiaalsete tehniliste seadmete abil saab tuvastada reisija lähikontaktseid.

"Muidugi on kohustuslikud maskid, paigaldatud desojaamad, uuendatud ventilatsiooni, loodud kontaktivabasid teenuseid ja nii edasi," ütles ta.

Enamik kruiisifirmasid on lubanud, et reisijad saavad esimeses etapis ehk kuni koroonapandeemia kontrolli alla saamiseni maale vaid kruiisifirma korraldatud ja kontrollitud ekskursiooniga. "Vaatamisväärsustelt ja muuseumitelt eeldatakse, et kruiisigruppidele võimaldatakse külastus nii, et oleks tagatud kohalikega minimaalne kontakt," lisas Arro.

Kruiisilaevad Vanasadamas 2018. aastal. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Arro sõnul on esimesed kruiisid selliste ohutusabinõudega Vahemere piirkonnas juba alustanud või alustamas, näiteks on toimunud sakslastele mõeldud kruiisid Kanaaridel.

Lisaks on eeskujuliku vaktsineerimisega silma paistnud Iisrael alustamas ainult oma kodanikele mõeldud kruiisidega. Ühendkuningriigi valitsus on lubanud 17. maist alustada lühikruiisidega oma kodanikele, mis külastavad ainult Ühendkuningriigi sadamaid ja sihtkohti, märkis Arro.

"Samas paljud kruiisifirmad on teada andnud, et ei plaani kruiisidega alustada enne juunit või juulit ning aeg-ajalt neid tähtaegasid lükatakse järjest edasi," lausus ta.

Lennujaam sätib veel suvist graafikut

Tallinna lennujaamas on traditsioon, et pärast kevade saabumist hakkab seal kehtima suvine lennugraafik, kus tavapärasel ajal on rohkem väljumisi kui talvises graafikus. Selle nädala seisuga pole suvist graafikut veel paika saadud.

ERR-ile öeldi lennujaamast, et praegu käivad veel viimased läbirääkimised suvise lennuplaani osas ning info selle kohta, kuhu ja milliste lennufirmadega on võimalik suvel lennata, antakse järgmise nädala esmaspäeval.

Selle nädala seisuga on Tallinna lennujaamas avatud kümme rahvusvahelist liini. Lennata saab Amsterdami, Frankfurti, Helsingisse, Kopenhaagenisse, Londonisse, Minskisse, Oslosse, Riiga, Stockholmi ja Varssavisse.