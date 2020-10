Tallinna Sadama kaubamaht kasvas nii teises kui kolmandas kvartalis

AS Tallinna Sadama kaubamaht kasvas kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 24 protsenti, teises kvartalis 2,4 protsenti. Viimase üheksa kuuga on maht kasvanud 8,8 protsenti.

Tallinna Sadama teise kvartali aruandest selgub, et kaubamahu suurenemise taga oli vedellasti mahu kasvamine. Teises kvartalis suurenes vedellasti maht 16,6 protsenti.

Vedellasti alla loetakse toornaftat ja naftasaaduseid, vedelkeemiat ja -gaasi ning taimeõlisid.

AS Tallinna Sadama kommertsjuht Margus Vihman ütles ERR-ile, et kaubamaht kasvas ka kolmandas kvartalis ning selles toimunud kasv paistab võrreldes eelmise aastaga suurem, sest toona kukkus vedellasti maht.

"Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kaubamaht 24 protsenti ja reisijate arv vähenes 55 protsenti," ütles Vihman ja täpsustas, et Tallinna Sadamale kuuluvaid sadamaid läbis kokku 5,3 miljonit tonni kaupa.

Vihman selgitas, et la kolmandas kvartalis kasvas kaubamaht just vedellasti mahu suurenemise mõjul.

"Seda mõjutas naftaturul contango-olukorras (tänane hetkehind on madalam kui oodatav tulevikuhind) hoiustatud kauba väljavedu terminalidest. Samuti kasvas tänu uute terminalide efektiivsele käivitumisele taas ka puistlasti maht, millest suurima osa moodustas teravilja, väetiste ja killustiku käitlemine. Üheksa kuu kokkuvõttes kasvas kaubamaht 8,8 protsenti, mida vedas tugev vedellasti mahu kasv," sõnas Vihman.

Ta lisas, et AS Tallinna Sadama terminalidel on ressurssi käideldavaid mahtusid veelgi kasvatada.

Tallinna Sadamale kuuluvad Vanasadam, Muuga sadam, Paldiski Lõunasadam, Saaremaa sadam ja Paljassaare sadam.