Valitsus sai Euroopa Komisjonilt loa Nordicat 30 miljoni euro ulatuses toetada juba tänavu augustis. Riigiabi eesmärk on aidata koroonaviirusest tingitud raskustega toime tulla.

"Nordica osas jõudis valitsus sisulisele konsensusele selle ettevõtte toetamises. Tulenevalt täna kabinetis arutlusest viiakse sisse täpsustused materjalidesse ja ma väga loodan, et veel selle nädala jooksul toimub valitsuse täiendav istung, kus raha eraldamine otsustatakse," ütles Aas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Valitsuse päevakorra järgi pidi valitsus volitama Aasa pärast ettevõttega Polskie Linie Lotnicze (LOT) eellepingu sõlmimist Regional Jet OÜ-st 49 protsendi suuruse osa omandamiseks otsustama AS-i Nordic Aviation Group aktsiakapitali suurendamise 22 miljoni euro võrra.

Pärast otsuse langetamist asuvad Nordica ja Kredex läbirääkimisi laenulepingu sõlmimiseks. Laenu plaanib riik eraldada kaheksa miljonit eurot ning selle tähtajaks on 2026. aasta lõpp.

Nordicale riigiabi andmise üheks tingimuseks on ka see, et riik peab seitsme aasta jooksul ettevõttest väljuma või ettevõttelt abi tagasi nõudma. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil (MKM) praegu Nordica erastamise plaani ei ole.

Riik plaanib Estonian Airi endiste töötajatega kokkulepet ja saab LOT-ilt 1,7 miljonit

Aas ütles pressikonverentsil, et riik oli lennufirma toetamisel valmis võtma riski sellega, et kohtuotsuse kohaselt peetakse Nordicat Estonian Airi õigusjärglaseks, kuna lennufirma advokaatide sõnul pole viimane kohtu otsus piisavalt läbi kaalutud.

"Nii Nordica kui Regional Jeti advokaatide sõnul pole kohtuotsus pole piisavalt läbi kaalutud, piisavalt põhjendatud see on teise astme kohtus ja advokaatide sõnul on edu tõenäosus väga suur," ütles Aas.

Rahandusminister Martin Helme sõnul peaks riik otsima endiste Estonian Airi töötajatega kohtuvälist kompromisslahendust.

Helme sõnul viibis Nordica toetamise otsus pikalt, kuna pooleli olid läbirääkimised LOT-iga.

Vastastikuste nõuete puhul oli vaja saada selgust, kes kellele mida maksma peab, märkis Helme. "Selle selguse me oleme saanud, kompromisskokkulepe on olemas. Mitte meie ei osta poolakaid välja, vaid poolakad maksavad meile 1,7 miljonit eurot selle kokkuleppe kohaselt."

Nordica nõukogu peab enne valitsuse otsuse langetamist äriplaani formaalselt heaks kiitma.