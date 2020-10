Üleval on veel endiste Estonian Airi töötajate rahanõue, sest esimese astme kohtuotsuse järgi on Nordica Estonian Airi õigusjärglane. Siin loodab riik saavutada kohtuvälise kokkuleppe. Nordica juhi Erki Urva sõnul aitab riigilt saadav toetus ettevõttel ellu jääda.

"See lähebki suures osas senini tekkinud teatud võlgade tasumiseks. Ütleme nii, et ega Euroopa Liit ei oleks andnud riigiabi luba ettevõttele, mis enne kriisi algust oli raskustes. Nii et meil läks päris hästi, enne kriisi algust meil oli kindel lootus see aasta nagu korraliku kasumiga lõpetada," ütles urva.

Kuid nüüd kujuneb Nordica tänavuseks kahjumiks ligi 20 miljoni eurot. Nordical oli Poola lennuettevõtte LOT-iga sõlmitud viie lennuki kasutamisleping, praegu ei lenda neist ükski. SAS kasutas 15 lennukit, kuid praegu lendab viis lennukit.

Uues äriplaanis on loobutud 12 otselennust Tallinnast. Urva sõnul on plaanis Tallinnast siiski lendama hakata, kuid millal, pole selge.

"Praegune olukord on lihtsalt see, et kui Tallinna lennujaamas on peaaegu 90 protsenti reisjate arv kukkunud ja viimased täituvuse näitajad olid kuskil napilt üle 30 protsendi, siis see tähendab seda, et kõik, kes lendavad, põletavad raha. Ma ei ole päris veendunud, kas me peaksime maksumaksja raha hakkama sellise kombel praegusel hetkel põletama," lausus Urva.