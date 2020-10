Tavapärast jõuluturgu Tallinnas tänavu ei toimu

Raekoja plats on praegu tühjavõitu. 19. novembril paigaldab linn sinna jõulukuuse. Kuid plats jääb ka pärast seda tühjaks võrreldes eelmiste aastatega.

Müügiputkasid tänavu jõulude ajal Raekoja platsile ei tule, kinnitas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

"Kui me mõtleme eelmistele aastatele ja putkadele – 27 erinevat müügikohta siin ilusal platsil. Me ei suuda sellega tagada inimestele hajutatust," ütles Haukanõmm.

Tänavu toimub kõik hajutatult. Kesklinna valitsus kutsub Raekoja platsi ümbruse restorani- ja poepidajaid jõulumeeleolu looma. Lavastaja ning toitlustusettevõtja Peeter Jalakas pakkus kesklinnale vastuseks sellise idee välja – ettevõtjad võiks pakkuda müügipinda jõuluturul osalejatele, eriti olukorras, kus vanalinna söögikohtades külastajaid on vähe.

"Osa nendest, kes seal putkades müüsid, olid nii ehk teisiti need, kes oma kraami vanalinnas pakuvad ja võib-olla ei olegi nii väga huvitavad. Aga need, keda tavapäraselt vanalinnas ei ole, need võiks ju jagada nende kohtade vahel, mis Raekoja platsi ümber on," lausus Jalakas.

Käsitöölistele tavapärane jõulutrall eriti ei meeldi. Rent Raekoja platsil pole odav, trall ise meelitab pikaks ajaks vanalinna külalised ühte kohta kokku.

"Kui meil on kaks kuud jõuluturgu, siis need väikesed käsitöökauplused ja kunstigaleriid, mis on vanalinnas, need paratamatult jäävad enda klientidest ilma," nentis rahvakunsti ja käsitöö liidu esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Vanalinnas poode pidavad käsitöölised on ka ise linnale oma ettepaneku teinud.

"Et igal advendi nädalavahetusel toimuks midagi rohkem kui lihtsalt käsitöö müümine – et oleks töötoad, näiteks talviste rahvarõivaste tuulutamine, võib-olla mõni väiksem laat, mis on ühepäevane, kus on mingi teema ekstra välja toodud," rääkis Veskimägi-Iliste.

50 000 eurot kuus jääb saamata, sest jõulutralli ei toimu, teatas "Aktuaalsele kaamerale" kesklinna valitsus. Pole teada, kui palju teeniks putkades kaubitsejad, kui trall isegi toimuks. Tralli osaks on ka külastajad – suur osa võõrsilt. Tänavu pole välisturiste eriti oodata.