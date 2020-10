Enim müüdud rattahoidjate tootmine lõpetati päeva pealt

Pilt rattahoidjast Kiili Betooni kodulehel oli viimane piisk ratturite karikasse ja nad andsid ettevõttele teada, et tegelikult ei kõlba see rattahoidja mitte kuskile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Etteheiteid on ratturitel üks jagu. Näiteks pole ratta hoidmine selles turvaline, sest metallist kinnitusaasa saab palja käega lahti kruvida. Lukku saab panna vaid esiratta, aga liblikkruviga kinnitatud esiratta saab kiiresti lahti teha. Ka ei saa selles hoidikus kasutda U-lukku.

"Kuna neil all puudub selline tugi, kuhu ratas vahele läheb, siis kui ratas oma raskusega vajub, ta venitab kodarad välja ja ratas läheb kaheksasse," selgitas arhitekt Martin Murusalu.

Miks nii kaua toodetud hoidja ühtäkki kõlbmatuks ostutus, jääb tegijatele pisut arusaamatuks. Kiili Betooni juht Rain Sinimaa pakub, et ilmselt olid vanemad rattad kitsamate kummidega ja mahtusid paremini vahesse ära.

"Meie oleme 20 aastat vana firma ja meie oleme 20 aastat seda tootnud. Ma arvan, et see on vanast KEK-i ajast, kuskil 1990. aastate algusest," ütles Sinimaa.

Hoidiku hindki on ajalooline, pärit krooniajast, kui seda müüdi 1000 Eesti krooni eest. Kuigi müük on viimased viis aastat vähenenud, siis ostjaid jagub siiani.

Ettevõttele üllatuseks hakkasid nad eelmisel nädalal saama ratturite kirju, kui halb see on.

"Tegime eelmine nädal üleskutse, et need rattahoidjad nüüd välja vahetada, peaks olema midagi paremat asemele pakkuda ja betoonist on seda kõige soodsam valmistada ja toota. Üleskutsele on juba vastanud kaks-kolm arhitekti ja tudengit," rääkis Sinimaa.

Arhitekt Martin Murusalu ongi üks esimestest, kes ettevõtte ideest kinni hakkas.

"Praegu ma olen visandanud kiirelt sellist lahendust, et on betoonist voolav vorm, kust tulevad metallist ümarad kujud välja, et saaks sinna vahele minna, saaks sõita sinna vahele ja saaks kõikide lukustusviisidega sinna kinni panna. Samas ta võiks olla ka selline, et saaks statsionaarselt kas ümber tõsta või liigutada, et ta ei oleks maa küljes kinni, vaid mõjuks rahustava vormina," kirjeldas Murusalu.