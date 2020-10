Valgevene Inimõiguste Keskuse Viasna veebilehel spring96.org avaldati kinnipeetute nimekiri, kus oli ka Vladislav Herchykau nimi.

Valgevene uudisteportaal TUT.BY teatas, et Herchykau võeti kinni omaenda autos ühe tänava sisehoovis tudengite protesti ajal. Ta sõber kommenteeris portaalile, et Herchykau viidi algselt Minski Zavodski rajooni siseministeeriumi jaoskonda, kuid laupäeva õhtul kell 23 selgus, et ta on hoopis viidud kurjategijatele mõeldud Okrestina vanglasse.

IT-ettevõte Bamboo Group OÜ alustas Eestis tegutsemist 2007. aastal. Tallinnas asub ettevõtte peakontor ja Minskis arenduskeskus. Valgevenest pärit Vladislav Herchykaul on Eestis alaline elamisluba, ta omab ka Eestis kinnisvara.

Bamboo Group OÜ on ligi saja töötajaga rahvusvaheline IT-ettevõtte, mis tegutseb Euroopas, Aasias ja Aafrikas. Bamboo Groupi klientide hulka kuuluvad muuhulgas Jaguar, Land Rover, Škoda, Coca-Cola, Unilever ja Orange.

Bamboo Group on korduvalt osalenud ernevatel EAS-i korraldatud Eesti riiklikel ühisstendidel. 2015. aastal osales Vladislav Herchykau Eesti peaministrit saatva äridelegatsiooni kooseisus visiitidel Dubaisse ja Omaani.