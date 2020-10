Galerii: virtuaalne kolme mere tippkohtumine Tallinnas

"Eesti soovis lisada kolme mere algatusele praktilist mõõdet ja kujundada sellest mõttevahetusplatvormi asemel praktilisem koostöövorm," selgitas Kaljulaid.

"Oleme need eesmärgid täitnud: Eesti eestvedamisel on süvenenud koostöö valitsuste tasandil, oluliselt on kasvanud kolme mere algatuse investeerimisfondiga liitunud riikide arv, loodud on kolme mere sekretariaat ning targa ühenduvuse tervikkäsitlus, mis aitab leida viise taristu tõhusamaks kasutamiseks."

President Kaljulaidi sõnul on kolme mere regioon aastaid vedanud kogu Euroopa Liidu majanduskasvu ning paremate ühenduste loomine koos targa ühenduvusega aitavad meie majandustel sama hoogsalt edasi kasvada.

Tippkohtumise esimeses pooles osalesid üle veebi mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigipead, Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo. Tallinnasse tulid selleks puhuks kohale Poola president Andrzej Duda, Bulgaaria president Rumen Radev ja Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krach.

Kolme mere algatus ühendab 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

Algatus edendab koostööd eelkõige energia-, transpordi- ja digisektorite taristute arendamiseks. Koostöö eesmärkideks on majanduskasv, elanike heaolu ja Euroopa konkurentsivõime kasvatamine, samuti energiajulgeolek ja avatud konkurentsile tuginev energiaturg ning läbi nutikate investeeringute kliimaeesmärkide saavutamine.