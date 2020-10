"Daamid ja härrad, nagu soovitatud, tegi president @AndrzejDuda eile koroonatesti. Vastus osutus positiivseks," teatas presidendikantselei riigisekretär Blazej Spychalski laupäeval Twitteris.

"President tunneb end hästi," lisas ta. Veel ei aga ole selgunud, kus Duda nakkuse sai.

Duda osales esmaspäeval Tallinnas kolme mere tippkohtumisel, millest võtsid muu hulgas osa ka president Kersti Kaljulaid, välisminister Urmas Reinsalu, Bulgaaria president Rumen Radev ja Ameerika Ühendriikide asevälisminister majandusküsimustes Keith Krach.

Samas viibib Reinsalu juba eneseisolatsioonis, kuna puutus kokku koroonaviirusega nakatunud Sloveenia ministriga. Lisaks on isolatsioonis ka Radev, kes puutus kokku positiivse testi andnud inimesega.

Duda kohtus esmaspäeval Tallinnas ka peaminister Jüri Ratasega.

Jüri Ratas ja Andrzej Duda. Autor/allikas: Raul Mee/riigikantselei.

President Kaljulaid teatas sotsiaalmeedias, et terviseamet peab lähikontaktseks neid inimesi, kes on nakatunuga kokku puutunud kaks päeva enne sümptomite avaldumist.

"President Duda käis Eestis esmaspäeval, siis mind ja teisi sel päeval visiidiga seotuid teadaoleva info järgi lähikontaktseteks ei loeta. Andsin eile öösel Prantsusmaa visiidilt Eestisse naastes COVID-19 proovi, mille tulemus oli negatiivne," kirjutas Kaljulaid.

Ta lisas, et tema ja tema delegatsiooni tervis on korras ja kellelgi sümptomeid ei eisne, kuid kõik jälgivad oma tervist.

Poolas kehtivad viiruse tõttu erimeetmed

Poolas hakkasid nakkusjuhtude arvu kasvu tõttu laupäevast üle riigi kehtima nn punase koroonatsooni meetmed.

Reedel teatas 38 miljoni elanikuga Poola rekordilisest 13 632 uuest koroonaviiruse nakkusjuhtumist 24 tunni jooksul.

Kõigil inimestel soovitatakse võimaluse korral kodunt töötada, kõik algkoolid on osaliselt suletud, tundides võivad käia ainult esimese, teise ja kolmanda klassi õpilased. Vanemad õpilased lähevad sarnaselt keskkooliõpilastele ja tudengitele üle kaugõppele.

Kõigil vanematel kui 70-aastased palutakse püsida kodus ning nende abistamiseks mobiliseeritakse vabatahtlikud.

Restoranid, kohvikud ja pubid võivad müüa toitu vaid kaasa, jõusaalid ja ujulad on suletud. Gruppide ülempiiriks on seatud viis inimest, pulmad on keelatud ning poodides, ühistranspordis ja kirikus korraga viibivate inimeste arv on samuti piiratud.

Poola rahvusstaadion muudetakse välihaiglaks Varssavi patsientidele ning ajutisi meditsiinirajatisi ehitatakse ka mujale.