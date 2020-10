"AK" uuris Eesti inimestelt, mida nad oma pensionirahaga teevad

Vastanute hulgas oli nii neid, kel kindel otsus juba tehtud, kui ka neid, kes veel kõhklevad.

"Ikka välja võtta, et ära kasutada. Igapäevasteks kuludeks. Ütleme, kulub ikka ära see võimalus praegu. Maal on ikka vaja üht-teist, maja tahab remontimist," rääkis Endel.

"Mul on plaan säilitada nii, nagu see hetkel on, mitte kavatsust välja võtta. Sellepärast, et võib juhtuda, et kui mina pensionile jään, siis ei olegi pensionit, mida saada riigi poolt. Ma pigem jätan selle endale alles sinna, mis mul seal on," selgitas Maris.

"See uudis on nii värske, aga ma arvan, et ma jätkan kogumist. Kuna investeerimisoskus ei ole nii hea kui võiks olla, siis ma jätkan kogumist," sõnas Indrek.

"Mind pension ei huvita, aga midagi vist mul pangas on. Mina ilmselt, kui on selline võimalus, siis mõtlen järgi, analüüsin, kas on praegu vaja või las seisavad. Raha tavaliselt põleb taskus, võtad välja ja ongi läinud," kommenteeris Nikita.

"Ma pean mõtlema. Kuivõrd mul ei ole ühtegi ideed, siis ma ilmselt ei võta välja," ütles Madis.