Küsitlus toimus kahe nädala jooksul alates 30. septembrist, täpselt sellest päevast, kui Ratas riigieelarve kava avalikkuse ette tõi.

Uuringu järgi eelistas oktoobris Ratast peaministrina 32 protsenti valimisealistest kodanikest, septembris oli neid 33 protsenti.

Kaja Kallast eelistanuks oktoobris peaministrina näha sama suur hulk vastanuid kui septembris - 23 protsenti.

Oktoobris oli suurenenud inimeste hulk, kes ei osanud oma eelistust öelda.

Saare septembrikuine toetus haihtus taas

Septembris üllatas SDE juhi Indrek Saare varasemast suurem toetus, teda eelistas siis peaministrina näha lausa seitse protsenti valijaid. Oktoobri uuring näitas, et see oli ühekordne välgatus, Saare toetus on naasnud neljale protsendile, kus see on enam-vähem kogu aeg olnud.

Septembris oli Saar ühtlasi esimest korda sotside valijate seas eelistatuim peaministrikandidaat - väiksemate parteide valijad nimetavad tihti oma eelistatud peaministriks mõnda suuremate erakondade juhti, sest neil on suurem tõenäosus ametisse pääseda. Ent oktoobris oli SDE valijate eelistatuim peaministrikandidaat taas Kaja Kallas (26 protsenti), kellele järgnesid Indrek Saar (23 protsenti) ja Jüri Ratas (18 protsenti).