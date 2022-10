EPL-i peaministriuuring: Helme ja Ratase reiting võrdsustusid

"Esikohta hoiab kindlalt Reformierakonna juht Kaja Kallas 29 protsendiga, septembrist on tema populaarsus kaks protsendipunkti suurenenud," kirjutab EPL. Teisel kohal on Ratas ja Helme 17 protsendiga, mis tähendab, et kui Ratas kaotas ühe kuuga kaks protsendipunkti toetust, siis Helme menukus suurenes ühe kuu jooksul viie protsendipunkti võrra.

Küsitluse läbi viinud Turu-uuringute AS-i sotsioloog Tõnis Stamberg tõdes lehele, et Ratas on viimase viie kuu jooksul oma toetust kaotanud, tähelepanuväärseim on aga Helme toetuse kiire kasv. Stamberg lisas, et sama muutuse määr iseloomustab nii EKRE toetust, mis on praeguseks kasvanud juba 28 protsendini, kui ka Keskerakonna oma, mis on praegu kõigest 12 protsenti, olles samal joonel Eesti 200 reitinguga.

Tähelepanuväärne on, et Helme toetus suurenenud rohkem naiste seas. Kui septembris toetas teda kui peaministrikandidaati 16 protsenti mehi ja kaheksa protsenti naisi, siis oktoobriks olid need tulemused kosunud vastavalt 21 ja 14 protsendini.

Ratas on kõige populaarsem ainult mitte-eestlaste seas – neist toetab Keskerakonna esimees 34 protsenti. Helmet toetab 11, Kaja Kallast ja Eesti 200 toonast juhti Kristina Kallast mõlemat viis protsenti.

Sotside juhti Lauri Läänemetsa näeksid meeleldi peaministri kohal ainult neli protsenti kõigist vastanutest, sama kehtib Isamaa juhi Helir-Valdor Seedri kohta.

Viis protsenti vastanuid eelistanuks Kristina Kallast.

Turu-uuringute AS viis küsitluse läbi 29. septembrist kuni 11. oktoobrini, selle osales 865 valimisealist kodanikku.