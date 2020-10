Eesti Energia plaan Pärnumaale Tootsi suursoosse tuulepark rajada ei pruugi läbi minna, sest plaanitud tuulikute lähedale on rajanud pesa kaitsealune must-toonekurg.

Tuulepargi rajamise keskkonnamõjude hindamine tehti 2016. aastal, kuid kure pesa märgiti üles kaks aastat hiljem, kirjutab Äripäev. Eesti Energia ostis Tootsi kinnistu 51,5 miljoni euro eest RMK-lt selle aasta veebruaris.

Tuulepargi rajamise kogumaksumus on ligi 200 miljonit eurot ning Eesti Energia on sinna rajanud juba alajaama. Tuulepargi ehitamiseks on ehitusluba juba antud.

Keskkonnaameti Lääne regiooni looduskasutuse spetsialist Maris Pärn ütles, et planeeritud tuulikute asukohad jäävad must-toonekure püsielupaigast ning pesapaiga alast välja, kuid need jäävad siiski pesapaiga mõjualasse. Seega võivad need negatiivselt lindude pesitsemist mõjutada.

Pärna hinnangul tuleks leida kompromiss, et töös saaks olla nii tuulikud kui ka lindudel oleks võimalik samas kohas edasi elada.

Eesti Energial on plaan senisele turbakaevandusele anda tuulepargi näol uus väärtus ning keskkonnamõjude hinnangu tõttu jäeti juba osa planeeritud tuulikuid kavast välja.

Veel pole Eesti Energia ja keskkonnamet aga omavahel kohtunud, et võimalikke lahendusi kaaluda.

Tootsi tuulepargi ostmise tõttu käis Eesti Energia ka kohtuteed, kuid sai siiski õiguse kinnistu ostmiseks.

Must-toonekurg on kantud punasesse raamatusse kui ohualdis liik, Eestis leidub neid 60-90 paari. Lisaks käivad Tootsi suursoos pesitsemas ka sookured.