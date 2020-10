USA toidu- ja ravimiamet (FDA) kiitis neljapäeval täielikult heaks malaariaravimi remdesiviir kasutamise COVID-19 patsientide raviks, tingimusliku heakskiidu sai see mais.

Ettevõtte Gilead sõnul on Veklury kaubamärgi all müüdav ravim seni ainus COVID-19 spetsiifiline teraapia, mis on rangema protsessi käigus heaks kiidetud.

Võitluseks COVID-i vastu on kasutatud ka teisi arstimeid nagu steroid deksametasoon.

Gileadi aktsiad kerkisid New Yorgi börsil varsti pärast teadet neli protsenti.

"FDA on pühendunud kiirendama COVID-19 ravi väljatöötamist ja kättesaadavust selle enneolematu rahvatervise hädaolukorra ajal," ütles FDA volinik Stephen Hahn. "Tänast heakskiitu toetavad paljude kliiniliste uuringute andmed, mida amet on rangelt analüüsinud ja mis on oluline teaduslik verstapost COVID-19 pandeemias."

Ajutise loa remdesiviiri kasutamiseks on andnud ka Euroopa ja muud riigid, näiteks Kanada.

Remdesiviir oli üks esimesi preparaate, mis näitas toimet, lühendades mõne patsiendi toibumisaega. Selle tõhusus suremuse vähendamisel ei ole samas tõestust leidnud.

Seda võib kasutada täiskasvanutel ja enam kui 12 aasta vanustel lastel, kes kaaluvad üle 40 kilo ja kes vajavad COVID-19 tõttu haiglaravi. Ravimit tohib anda üksnes patsientidele haiglates või raviks kohandatud rajatistes.

Koroonaviirusega nakatunud USA presidendi Donald Trumpi ravimikokteil sisaldas samuti remdesiviiri.