Tegemist on rekordsuure eelhääletajate arvuga. Inimesi on eelhääletama ajendanud koroonapandeemia, vahendas BBC.

Ka teiseks ametiajaks kandideeriv vabariiklane Donald Trump otsustas kasutada eelhääletamise võimalust. Ta käis hääletamas laupäeva hommikul Floridas West Palm Beachil asuvas raamatukogus.

"Ma hääletasin ühe Trumpi-nimelise mehe poolt," ütles ta ajakirjanikele pärast hääletamist.

Pärast hääletamist tegi Trump kolmes osariigis - Põhja-Carolinas, Ohios ja Wisconsinis - välkkampaania.

Trump peab jätkuvalt rahvarohkeid kampaaniaüritusi vaatamata koroonanakatumiste kasvule. Eelkõige puudutab see Kesk-Läänt, kus asub mitu kaalukeeleosariiki, mis võivad valimiste tulemuse otsustada.

Põhja-Carolinas Lumbertonis toimunud kampaaniaüritusel ütles Trump, et USA koroonaviiruse epideemia on puhutud proportsioonist välja. Samuti mõnitas ta oma konkurenti, demokraat Joe Bidenit selle eest, et ta on hoiatanud eesootava sünge talve eest.

Biden pidas laupäeval kampaaniaürituse Pennsylvania osariigis Bristolis. Pennsylvania on üks kaalukeeleosariikidest.

Üleriigiliste arvamusküsitluste järgi on Bidenil praegu Trumpi ees edumaa, kuid mitmes kaalukeeleosariigis on kandidaatide seis tasavägine.

USA presidendivalimised toimuvad 3. novembril.