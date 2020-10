Kinnisvaraturg on taastunud, kuid analüütikute sõnul optimism kaua ei kesta

SEB analüütik Mihkel Nestor ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kui kevadel kukkus panga kodulaenude maht rohkem kui poole võrra, siis kindlustunne on naasnud päris kiiresti.

"Laenude tükiarvestuses me päris seal ei ole, kus eelmisel aastal olime. Tükkidena on uusi laene vähem välja läinud, aga just laenusummad on kasvanud," selgitas Nestor.

Tallinna Lasnamäe tuletorni ümber elurajooni arendava 1Partner kinnisvara juht Martin Vahter ütles, et kevadine tehingute arvu langus oli liiga lühike, et hindu kaasa tõmmata ning nüüd on tehingud taas aastatagusel tasemel.

"Otsest märkimisväärset hinnalangust ei toimunud, küll aga toimus järsk tehinguhulga langus, mis tõesti aprillis-mais kukkus lausa poole võrra. Juunis-juulis kõik taastus ja nüüd, september oli tavaline nagu igal aastal," rääkis Vahter.

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark arvab siiski, et praegune optimismipuhang ei pruugi olla jätkusuutlik.

"Mina pelgan küll seda, et optimismilaine läheb üle ja minu loogika lubab arvata, et kohe lähikuudel, ei ole siin midagi oodata. Minul on raske leida olulisi põhjuseid, miks tehingute arv peaks olema optimistlikult kõrge," ütles ta.

"Pikemas plaanis aasta lõikes midagi väga hullu oodata ei tasu, aga kinnisvara puhul pigem mängib demograafia. Mida aasta edasi, seda vähemaks meil jääb koduostjaid noori inimesi ja see hakkab lähiaastate lõikes turuolukorda mõjutama," rääkis Nestor.