Lauluväljaku lähedale kerkib kaubanduskeskuse ja kino asemel elukvartal

2008. aastal kehtestas Tallinna linnavalitsus J. Smuuli tee 11 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu, mille järgi võis alale ehitada kuni neljakorruselise kaubanduskeskuse koos kinosaaliga, kolm kuni 12-korruselist ja kolm kuni 14-korruselist büroohoonet.

Aastal 2020 ei soovi selles kohas kaubanduskeskust ja kino näha enam ei linn ega arendaja. Suure keskuse ja kõrgete büroohoonete asemel on plaanis ehitada märksa madalamad elu- ja ärimajad. Linna nõudmisel peab arendaja rajama ka erakooli või -lasteaia.

Tänavu oktoobris jõudis linnavalitsusse eelnõu, millega muudetakse Smuuli tee, Narva maantee ja Vana-Kuuli tänava vahele jääva ala maakasutuse otstarvet, et sinna saaks ehitada kuni 8-korruselised äripindadega korterelamud, kuni 6-korruselised korterelamud ja kuni 8-korruselised ärihooned.

Linnavalitsuse seletuskirjas märgiti, et kehtiva detailplaneeringu elluviimine on kaubanduspindade ülekülluse tõttu raskendatud ning ei ole linnaosa maakasutuse funktsioonide mitmekesistamise osas vajalik. "Linnaosas on juba valminud mitmed kaubanduspinnad ja -keskused ning mitmete olemasolevate keskuste laiendused. Eeltoodust tulenevalt võib pidada sobivaks selle piirkonna kavandamist elamu- ning äri-, kaubandus- ja teeninduspindadega alaks," märgiti kirjas.

Seletuskirjas toodi näiteks, et 2016. aasta andmete järgi on Tallinnas ühe elaniku kohta 0,92 ruutmeetrit kaubanduspinda. Helsingis oli see samal ajal 0,63 ja Riias 0,66 ruutmeetrit.

Elamu- ja ärikvartali arendamise taga on kinnisvarafirma Kapitel. Kapiteli juhatuse esimees Taavi Ojala ütles ERR-ile, et suurel keskusel pole enam perspektiivi.

"Oleme ümber hinnanud antud piirkonna perspektiivi ning leiame, et praegu kavandatav segaotstarve ning tõenäoliselt mitmeetapiline arendus on otstarbekam, kui seda oli algselt planeeritud suur kaubandus- ja meelelahutuskeskus," lausus Ojala.

Kapitel kavandab Smuuli kvartalisse ehitada nii kortereid kui ärihooneid, mis paigutuksid ümber avara pargi, kuhu tuleksid mängu- ja sportimisvõimalused. "Parkimise soovime lahendada maa-alusena, et majade ümber oleks rohkem ruumi inimestele," märkis Ojala.

Linnaga sõlmitakse enne detailplaneeringu kehtestamist leping, millega arendaja kohustub alale ehitama eralasteaia ja/või -algkooli.

Smuuli kvartal pole piirkonna ainus suurarendus. Mõnesaja meetri kaugusele kerkib tulevikus Tallinna suurhaigla, lisaks teisele poole Narva maanteed uus elamurajoon. Seetõttu peab Smuuli kvartali detailplaneeringuga lahendama liikluskorralduse ning prognoosima selle muutusi ja mõju.

11,4 hektari suuruse kinnistuga Smuuli kvartali arendusprojekt asub Tallinnas Kadrioru ja Lasnamäe piiril, umbes 300 m kaugusel lauluväljakust. Kinnistu piirneb Narva maantee, J. Smuuli tee, Liikuri ja Vana-Kuuli tänavaga. Naabruses asuvad Vana-Kuuli tänava uued korterelamud, Smuuli tee ääres Maxima XX kauplus.