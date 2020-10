Kagu-Aasia ekspert: monarhia reformimise nõudmine on Tai ajaloos erakordne

See, et Tais nõutakse praegu meeleavaldustel monarhia reformimist, on riigi ajaloos erakordne, ütles Tallinna ülikooli Kagu-Aasia uuringute dotsent ja vanemteadur Karin Dean "Välisilmale".

Tais on nädala jooksul tänavatel olnud suured demokraatiameelsed meeleavaldused.

Dean selgitas, et meeleavaldajate nõudmised võib kokku võtta kolme sõnaga: "Resign, rewrite ja reform ehk eesti keeles astu tagasi, kirjuta ümber ja reformi.

Tagasiastumist nõutaksegi praeguselt peaministrilt ja tema valitsuselt. Ümberkirjutamist nõutakse konstitutsioonile ja reforme monarhiale."

Dean ütles, et peaministri tagasiastumise nõudmine on Tai ajaloos üsna tavaline, küll aga pole seda monarhia reformimise nõudmine.

"Peaministritelt on ennegi nõutud tagasiastumist ja nad on seda ka teinud rahva ja igasuguste muude survete tõttu. Aga see, et nõutakse monarhia reforme, on Tai ajaloos erakordne. Praegu Tais võimul olev dünastia ulatub tagasi aastasadadesse ja kui 1932. aastal loodi Tai kaasaegse riigina, konstitutsioonilise monarhiana, siis sellest perioodist ei ole Tai monarhiale taolist tõsist väljakutset esitatud," rääkis dotsent.

Ta märkis, et Tai on küll konstitutsiooniline monarhia, aga see määratlus ei peegelda tegelikkust. "Tais on kuninga võim väga kesksel kohal riigi poliitilises elus ja seda toetab sõjavägi. See on väga tugev liit ning n-ö tavakodaniku poliitikas saavad esile tõusta vaid need poliitikud, kellel on head sidemed kas palee või sõjaväega," ütles Dean.

Ta ütles, et meeleavaldajad ei nõua monarhia lõpetamist, vaid kuningakoja paigutumist konstitutsioonilise monarhia raamistikku.

Deani sõnul on kuningas Vajiralongkorn ja tema käitumine andnud meeleavaldajate nõudmistele tugeva tõuke.

"Need kolm nõudmist on kirjutatud kümnepunktilisse petitsiooni, mida Tai parlament praegu arutab kahepäevasel kinnisel istungil. Need nõudmised puudutavadki kuningas Vajiralongkorni, kes lisaks oma veidrale käitumisele on teinud ka tõsisemaid asju nagu haaranud enda valdusse palee varad, mis varem olid selleks ette nähtud asutuse kontrolli all ja ta on ka kontrolli võtnud Tai paari armeeüksuse üle. Need nõudmised on ka petitsiooni sisse kirjutatud," selgitas Dean.