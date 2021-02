Prantsusmaal on tekkinud vastasseis rojalistide ja vabariiklaste vahel, kus kuningatrooni pretendent kaebas kohtusse riikliku fondi, mis haldab tema pere endist kinnisvara.

55-aastane Pariisi krahv Jean d'Orleans nõuab Prantsusmaa riigile kuuluvalt Saint-Louis'i fondilt ühe miljoni euro suuruse kahju hüvitamist ja kinnisvara tagastamist. Saint-Louis'i sihtasutus on olnud Prantsusmaa siseministeeriumi järelevalve all alates selle loomisest 1974. aastal.

Pariisi krahvi sõnul ei täida sihtasutus oma kohustust, milleks on säilitada Kapetingide dünastia mälestust.

"Kapetingide dünastia ajaloo toetamiseks loodud fondiga oli põhimõtteline lahkarvamus," teatas krahvi advokaat Jacques Tremolet de Villers.

Tremolet de Villersi sõnul on krahv fondi hallatavale kinnisvarale õigustatud pärija ja ta soovib selle tagastamist.

Kriitikud leiavad, et kohtuasi on väljapressimine, kuna sihtasutus käskis krahvil maksta üüri Dreux' linnuse eest, kus krahv ja tema perekond elasid alates 2011. aastast.

Pinged Prantsusmaa valitsuse ja krahvi vahel tekkisid eelmise aasta oktoobris, kui Jean d'Orleans väitis, et temast sai fondi korraldatud kampaania ohver ja ta kolis linnusest välja.

Pariisi krahv on üks kahest Prantsusmaa troonipretendendist, teine on Louise Alphonse de Bourbon, kes väidab, et ta põlvneb "päikesekuningas" Louis XIV-st.

Kapetingide dünastia ja selle kõrvalharud valitsesid Prantsusmaad aastatel 987-1792 ja 1814-1848.