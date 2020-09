Tai meeleavaldajad: riik kuulub rahvale mitte kuningale

Tais on meeleavaldused kestnud peaaegu iga päev viimased kaks kuud ning nende eestvedajateks on tudengid, kes tahavad muude nõudmiste seas peaminister Prayut Chan-O-Cha võimult taandumist. Prayut juhtis Tai sõjaväelist riigipööret 2014. aastal.

Meeleavaldajad veetsid laupäeva protestiaktsioonil Bangkoki Sanam Luangi väljal Suurpalee lähistel, kus nõuti puutumatu monarhia kõrvaldamist riigi poliitikast. Võimude sõnul kogunes meeleavaldusele umbes 18 000 inimest, kuid AFP hinnangul oli rahvahulga suurus kõrghetkel umbes 30 000.

Sanam Luangi väljakule paigaldasid protestijad tahvli, millele anti nimi "Rahva tahvel".

"Maha feudalism, elagu rahvas," ütles protestide organiseerija Parit Chiwarak.

Tahvlil on kirjas: "Rahvas on väljendanud oma eesmärki, et see riik kuulub rahvale ja mitte kuningale." Uus tahvel meenutab 1932. aastal Bangkoki Kuninglikule väljakule paigaldatud tahvlit, millega markeeriti absolutistliku monarhia lõppu. See tahvel kadus salapärastel asjaoludel 2017. aastal pärast seda, kui kuningas Maha Vajiralongkorn võimule tuli. See asendati tahvliga, millel rõhutati, kui tähtis on tailastele jääda lojaalseks "riigile, usule, kuningale".

Protestiliikumine on julgenud tõstatada tabuteema ehk kuningakoja kritiseerimist keelavad seadused ja meeleavaldajad andsid nädalavahetusel mõjuvõimsale kuninglikule nõukogule üle ka oma nõudmised.

"Me võitleme suurema demokraatia nimel," ütles üks tudengiaktivistide liider Panusaya Sithijirawattanakul enne meeleavaldusi. "Meie eesmärgiks ei ole monarhiat hävitada, vaid seda moderniseerida, kohandada seda meie ühiskonnaga."

Tai kuningat Maha Vajiralongkorni toetavad riigi miljardäride suguvõsad ja sõjavägi. Suurema osa aja Euroopast veetva kuninga varanduse suuruseks peetakse kuni 60 miljardit dollarit.

Tudengid nõuavad kuningapalee rahaasjade suuremat läbipaistvust, kuninga laimamise seaduste tühistamist ja monarhi eemaldamist poliitilisest otsustusprotsessist.